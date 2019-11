A pesca em alta escala está proibida em todo o território mineiro, desde ontem, por ocasião da piracema – período de reprodução dos peixes –, que vai até 28 de fevereiro do próximo ano. Durante a piracema, fica proibida a pesca de nativos das bacias hidrográficas do Leste de Minas e dos rios Grande, Paranaíba e São Francisco. A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) já deu início à fiscalização preventiva para coibir a pesca ilegal.

Durante a piracema, só pode haver pesca de espécies alóctones, exóticas, híbridas e autóctones, todas não nativas, e no limite de três quilos diários. A pesca também só pode ser realizada em trechos com distância mínima de mil metros a montante e a jusante dos rios, represas, barragens e lagoas. Isso porque, na piracema, as cabeceiras dos mananciais são destino dos peixes para a reprodução.

Os equipamentos permitidos pela normativa do Instituto Estadual de Florestas (IEF) durante o período são linha de mão com anzol, vara, caniço simples, carretilha ou molinete de pesca, com iscas naturais ou artificiais. Fica proibido o uso de redes e explosivos, instrumentos que, em período de reprodução dos peixes e de espécies em risco de extinção, causam a diminuição de populações inteiras de peixes, frutos do mar e até mesmo de plantas pertencentes ao ecossistema. Para portar o pescado e equipamento de pesca, no entanto, ainda que autorizado, é importante que o pescador mantenha a licença atualizada.

De acordo com o analista ambiental do IEF Vitor Almeida, a piracema é determinante para manter estável a saúde do ecossistema das bacias. “É uma folga para que a natureza faça seu trabalho de reprodução, recomposição, e também para que o pescador consiga aumentar seu estoque pesqueiro. Sem a piracema, o impacto comercial e ambiental é maior e, ao longo do tempo, o recurso pode ficar escasso”, alerta.

Ele afirma ainda que o período é importante para manter o equilíbrio nas bacias. Para garantir a naturalidade do período reprodutivo das espécies e, por consequência, esse equilíbrio. Fiscais da Semad vão fazer blitze e ações de inspeção em locais já conhecidos pela intensa atuação de pescadores e em peixarias.



MULTA

A piracema ocorre todos os anos e coincide com o início da temporada de chuvas. Para evitar uma multa que pode ultrapassar R$ 1 mil, pescadores amadores devem portar a carteira de pesca.