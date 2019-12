As três rodovias federais que levam aos destinos preferidos dos mineiros nas férias também são as campeãs de acidentes, mortes e feridos. As BRs 040, 381 e 116, que ligam Minas a Rio de Janeiro, Bahia, Espírito Santo e São Paulo, respectivamente, concentram mais de 60% de todas as ocorrências registradas no Estado.

Por essas vias passam milhares de veículos por dia. São as mais movimentadas, o que explica a quantidade de acidentes, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). “É proporcional com o alto fluxo de tráfego”, frisou o inspetor Aristides Júnior, chefe da Comunicação da corporação.

A proximidade das festas de Natal e Ano Novo requer cuidado redobrado. A tendência é que o número de carros e caminhões aumente já no próximo sábado. O risco de tragédias também cresce.

Segundo Aristides Júnior, a operação especial de fim de ano será deflagrada nos próximos dias, com o reforço de policiais rodoviários nas estradas. “Será em todas as 17 rodovias federais que cortam o Estado. Não vamos priorizar uma”, afirma.



NORTE DE MINAS

As duas principais rodovias que cortam o Norte de Minas também fazem parte desse triste diagnóstico. As BRs 365 e 251 aparecem em 5º e 6º lugares, respectivamente, em número de acidentes. Juntas, somam 413 ocorrências no primeiro semestre deste ano, que representam 10% do total registrado no Estado. O número de feridos (668) equivale a 12% do total, e o de mortes (45), a 15% dos óbitos no Estado.

São rodovias que ligam importantes regiões do Estado e são rota também para as férias dos norte-mineiros.



ATENÇÃO

Fiscalização reforçada e punição mais rigorosa é o que defende o engenheiro e consultor em transporte e trânsito Osias Baptista Neto dentre as estratégias para frear acidentes nas três rodovias.

O especialista acredita ser necessário aumentar a quantidade de radares de excesso de velocidade nos trechos que lideram as ocorrências. “Infelizmente, muitas pessoas só dirigem com cautela se estiverem sendo observadas”, avalia.

Além da vigilância eletrônica, mais blitze, completa Osias Baptista. “É fundamental conferir o estado de conservação dos veículos. Nesse período do ano, em que muito mais motoristas pegam a estrada, é comum observar carros circulando em condições precárias, com pneus e amortecedores desgastados, por exemplo. Para evitar tragédia, é preciso conferir a saúde dos veículos”, alerta o engenheiro.

Coordenador do SOS Estradas, Rodolfo Rizzotto ressalta que muitos condutores cometem infrações por terem a certeza da impunidade. “É preciso apertar a fiscalização porque estamos falando de seres humanos que estão morrendo, pessoas com nomes, sobrenomes e famílias que estão sendo dilaceradas”, ponderou.