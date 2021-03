A partir de 1º de abril, o pedágio em cinco praças da BR-135 ficará mais caro. Peso maior no bolso de motoristas que já enfrentam a carga dos vários aumentos da gasolina e do diesel neste ano.

Segundo a Eco-135, empresa que administra a rodovia, o reajuste anual segue as diretrizes do Contrato de Concessão, firmado com o Estado em 2018, sob a fiscalização da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade (Seinfra).

O percentual de reajuste será baseado na evolução do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), acumulado entre março de 2020 e fevereiro deste ano, que ficou em 6,6%. Com isso, o valor de cada praça passa de R$ 7,50 para R$ 8 para veículos de passeio. Para veículos comerciais, o preço será de R$ 8 por eixo e, para motos, R$ 4.

O reajuste irá valer para os motoristas que percorrerem os trechos entre Montes Claros e Curvelo e na praça da LMG-754 próxima a Cordisburgo. Quem vai de Montes Claros a BH, por exemplo, em carro de passeio, vai gastar R$ 40 na ida e mais R$ 40 na volta.

“Esse aumento vai pesar bastante no bolso. Estamos vivendo um momento delicado, com muita dificuldade em todos os sentidos. Eu, por exemplo, passo duas vezes de caminhão por esse trecho no sentido Rio de Janeiro e não fica barato. Tenho certeza que vai pesar bastante no bolso de muitos motoristas autônomos que fazem viagens semanais e têm que pagar do seu próprio bolso”, afirma o motorista de caminhão Marcelo Lopes Silva, de 33 anos.

Para ele, nesse período de pandemia, deveria haver uma política de suspensão da cobrança de pedágios, pelo menos para os caminhoneiros. “Está tudo fechado e já iria nos ajudar um pouco, visto que está tudo caro e difícil. Ou, pelo menos, reduzir esses valores”, opina.



REPÚDIO

A Bancada do Norte na Assembleia Legislativa repudiou e exigiu a suspensão imediata do aumento na tarifa do pedágio da BR-135. Os deputados consideram absurdo o reajuste em um período de pandemia, em que, além das vidas perdidas e problemas de saúde, os norte-mineiros vêm sofrendo com perdas econômicas e, em muitos casos, desemprego.

Ainda segundo os parlamentares, a concessionária não apresentou serviços de duplicação e melhoria exigidos em contrato e apresenta um dos pedágios mais caros de Minas Gerais. O ofício foi enviado ao governo de Minas, à Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade (Seinfra) e à concessionária Eco 135.

De acordo com o coordenador da Bancada do Norte, deputado Tadeu Martins Leite (MDB), os parlamentares vão usar união e força para conseguir barrar esse reajuste abusivo. “Como sempre, nos principais momentos de interesse do Norte de Minas, estamos unidos nessas questões e esperamos que o governo entenda as necessidades e olhe para uma região já tão sofrida, que agora enfrenta um dos maiores desafios de sua história, com os efeitos dessa pandemia”, afirmou Tadeuzinho.



OBRAS

Em nota, a Eco-135 afirma que dará continuidade às ações de melhoria nas rodovias, dentre elas as obras de duplicação, a implantação de novas faixas adicionais, além de acostamento, contorno viário e a recuperação profunda do pavimento.

Essa intervenção começa em abril, com o licenciamento ambiental das obras aprovado em fevereiro de 2021 pelo Conselho de Política Ambiental (Copam).