O Incra deve iniciar, em quatro dias, a reabertura de um antigo canal lateral, conhecido como Rural Minas, para vazão imediata da água que aumenta a ameaça de colapso na barragem da Caatinga, em Bocaiuva. O rompimento da estrutura ameaça 780 famílias que vivem no assentamento Bentinho, logo abaixo da represa.

A decisão tomada durante reunião na capital na última terça-feira foi confirmada, ontem, após visita técnica ao reservatório.

Com as chuvas dos últimos dias, a água está um metro acima do limite máximo considerado seguro para evitar que a barragem transborde.

No assentamento Betinho, dezenas de famílias já somam os prejuízos na lavoura de milho e na produção leiteira em função da maior vazão da barragem.

Ontem, a visita técnica contou com uma comitiva formada por representantes das cidade de Engenheiro Navarro, Jequitaí e Francisco Dumont, da Emater, Marinha do Brasil, Defesa Civil e do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de Bocaiuva, além de moradores locais.

A avaliação inicial é a de que a obra custe, no mínimo, R$ 16 mil – valor que será gasto com a máquina retroescavadeira. O Incra sinalizou, até o momento, com o pagamento de R$ 8 mil. Ainda não se sabe quem arcará com o restante do valor, situação que ainda será discutida. Mas as prefeituras das cidades envolvidas já garantiram ajuda com caminhões.



AVALIAÇÃO

No ano passado, a Justiça determinou que o Incra realizasse um estudo emergencial da barragem, que já apresentava problemas e estava ameaçada. O levantamento feito pelo Instituto Brasil de Estudos apontou que a barragem está instável e que não suporta o acúmulo de água. A orientação é para que fosse mantido um nível baixo.

O estudo diz ainda que a melhor saída seria o esvaziamento total da represa, o que é questionado por moradores do assentamento e cidades vizinhas que dependem daquela água para consumo humano e animal e irrigação de lavouras.



GESTÃO

A Prefeitura de Bocaiuva demonstrou o interesse de gerir a barragem da Caatinga, mas com condições. De acordo com o secretário de Governo da cidade, Henderson Faria, o Incra teria que antes realizar o trabalho de recuperação da estrutura.

“A barragem tem uma importância socioambiental muito grande para a região. Água no Norte de Minas vale ouro, todos sabem disso. O reservatório tem capacidade de armazenar 24 milhões de metros cúbicos e existe uma comoção social muito grande (para que não esvazie). Neste momento, não temos a condição técnica e financeira, mas temos interesse de assumir logo que o Incra realize a recuperação”, disse Henderson.



CHUVAS

Bocaiuva é uma das seis cidades norte-mineiras afetadas pelas chuvas dos últimos dias. Junto a Ibiaí, Pintópolis e Rio Pardo de Minas teve o decreto de emergência homologado pelo Estado.

Januária e Olhos D’Água, que registrou uma morte, devem ter o estado de emergência homologado pelo Estado.