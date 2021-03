Nove pessoas foram presas e quatro adolescentes apreendidos durante a Operação Aliança, realizada ontem pela Polícia Civil na área do 11º Departamento de Montes Claros. O objetivo da ação foi reprimir crimes de homicídios e tráfico de drogas.

Foram cumpridos mandados nas quatro regionais do Departamento: Montes Claros, Januária, Janaúba e Taiobeiras, com diligências nos municípios de Montes Claros, Bocaiuva, Januária, Brasília de Minas, Icaraí de Minas, São Francisco, Janaúba, Taiobeiras, Rio Pardo de Minas, São João do Paraíso e Salinas.

As ações tiverem como alvo 28 mandados de prisão, dois mandados de internação de adolescente e 39 mandados de busca e apreensão solicitados pela Polícia Civil e deferidos pela Justiça.

Dentre os nove detidos, um homem foi autuado em flagrante por porte de arma e teve a prisão ratificada.

Dois adolescentes foram apreendidos em decorrência de apreensão em flagrante. Foram apreendidas duas armas, celulares, dinheiro e drogas.

Na Regional de Montes Claros, segundo o delegado Herivelton Ruas, foram empenhados 32 policiais no cumprimento de dez mandados de prisão e 16 mandados de busca e apreensão.

Quatro pessoas foram presas por causa de uma tentativa de homicídio que ocorreu em Bocaiuva. Armas, drogas e dinheiro foram apreendidos.



INVESTIGAÇÕES

As investigações que resultaram na operação começaram há dois meses. Os suspeitos são investigados em crimes de homicídios consumados, homicídios tentados, tráfico de drogas e porte de arma.

Participaram da operação 98 policiais civis, sob a coordenação do delegado Jurandir Rodrigues César Filho, chefe do 11º Departamento de Polícia Civil e comandos regionais dos delegados Herivelton Ruas Santana, Lujan Pinheiro, Márcia Meira e Gildeilson Almeida.

Os delegados regionais de Montes Claros, Januária, Janaúba e Taiobeiras destacaram que todos os mandados de busca e apreensão e de prisão cumpridos referem-se à prática de crimes violentos ocorridos na região.

Os presos encontram-se no sistema prisional à disposição da Justiça. Dois adolescentes serão encaminhados ao Centro de Internação e outros dois serão apresentados ao Ministério Público da cidade onde foram apreendidos.

As diligências continuam para localizar e efetivar a prisão dos outros suspeitos que não foram localizados.

Festa suspensa

Uma festa particular, com cerca de 20 pessoas, foi encerrada pela Polícia Militar e a Guarda Civil de Montes Claros na noite de segunda-feira por descumprir as regras da “Onda Roxa” do programa Minas Consciente. Um homem, de 34 anos, foi conduzido para assinar um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e deve responder por crime contra a saúde pública. Ele ainda foi autuado em R$ 9.160.



Drogas

Um casal foi preso na noite de segunda-feira, em Janaúba, transportando 13 barras de maconha. O filho deles, de apenas 1 ano, estava no veículo no momento da abordagem. O flagrante foi possível após a PM receber denúncia. O motorista contou aos policiais que trabalhava como taxista e recebeu R$ 900 para transportar a droga de Januária para Janaúba e que aceitou a oferta porque estava precisando de dinheiro.