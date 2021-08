Trinta e quatro pessoas foram detidas ontem, após operação conjunta das polícias Civil e Militar no Norte do Estado. A força-tarefa teve como foco o combate a crimes violentos. Atuação abrangeu cumprimento de mandados de busca e apreensão e também de detenção em 14 cidades da região.

A ação foi dividida em três fases, que começaram há três meses.

“Foram realizadas ações integradas, sobretudo para o enfrentamento de crimes de homicídio pelo fato da maior gravidade e que causa um maior clamor social”, declarou o Major PM Reginaldo Ribeiro Aguiar.

A maioria dos mandados de prisão de hoje está relacionado a crimes dolosos contra a vida, crimes de tráfico de drogas, posse e porte ilegal de arma de fogo onde os 34 presos estão vinculados genericamente a estes tipos criminais, segundo explicou o chefe do 11º Departamento da Polícia Civil, Jurandir Rodrigues.

“As polícias militar e civil já trabalham, na prática, com uma integração bem forte. A PM realiza o papel de prevenção da criminalidade e a PC mais acentuada com relação à repressão. A operação vem causar um impacto na redução da criminalidade violenta em todo o Norte de Minas com as medidas já adotadas, percebendo uma forte redução ano após ano”, detalhou Jurandir Rodrigues, acrescentando que o desafio dos gestores é implementar ferramentas de trabalho que venham a proporcionar essa continuidade de redução,



ESTRUTURA

Foram utilizadas 89 viaturas policiais e mobilizados 164 policiais, além do apoio de seis policiais penais da cidade de Janaúba. Os presos foram conduzidos às delegacias das cidades onde os mandados foram cumpridos.

Na cidade de Janaúba foram 11 presos; em Jaíba, São João da Ponte, Montes Claros e Mirabela, uma pessoa detida em cada município. Em Bocaiuva, três, Januária 12, Manga e Taiobeiras dois detidos em cada localidade.