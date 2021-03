Uma megaoperação foi realizada pela Polícia Civil nesta segunda-feira (8), Dia Internacional da Mulher, para combater a prática de crimes contra elas. A Operação Resguardo mobilizou cerca de 12 mil policiais em todo o país, em mais de 1,8 mil cidades dos 26 estados e do Distrito Federal.

A ação vem sendo realizada desde janeiro deste ano e culminou com várias prisões e cumprimento de mandados de prisão, busca e apreensão.

Em Minas Gerais foram apuradas 20.167 denúncias de crime contra mulher, 6.731 vítimas atendidas, 2.193 diligências foram feitas e 250 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. A mobilização culminou com a prisão de 814 pessoas, a expedição de 4.359 medidas protetivas e 42 apreensões de arma de fogo.

No 11º Departamento de Montes Claros, nove pessoas foram detidas – sete em virtude de mandado de prisão e duas autuadas em flagrante. Foram 77 denúncias averiguadas, com 83 vítimas atendidas e 58 medidas protetivas expedidas no período de realização da operação, além de uma arma apreendida.

De acordo com o delegado Jurandir Rodrigues, chefe do 11º Departamento de Montes Claros, nesta segunda-feira foram cumpridas medidas cautelares, medidas protetivas e mandados judiciais em vários municípios do Norte de Minas.

“O objetivo é contribuir de forma efetiva para o enfrentamento e fim da violência contra a mulher. Hoje (ontem) é um dia especial, assevera-se que combatemos essa violência todos os dias do ano. Nosso trabalho vai além de punir agressores: nós amparamos as vítimas, explicando e defendendo seus direitos, estimulamos as denúncias, criando um ambiente acolhedor para atendê-las de forma humanizada. Dessa forma, estamos aperfeiçoando os resultados das investigações e das medidas de suporte à vítima”, afirmou.

De acordo com o delegado Avaro Huertas, coordenador de Operações, a Operação Resguardo teve início em 28 de janeiro com o objetivo de combater os crimes de violência doméstica familiar, chegando ao dia D nesta segunda-feira.

“Ficamos felizes com o resultado obtido, principalmente pela esfera nacional em combate ao crime de violência doméstica. Isso mostra que os órgãos governamentais dão importância a este tipo de crime. Uma grande operação com várias cidades envolvidas, com excelente resultado positivo”, destacou.

Coordenada pela Secretaria de Operações Integradas, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, a Operação Resguardo é considerada a maior ação de combate a crimes de violência contra a mulher no Brasil.