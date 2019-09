Famílias da zona rural de 64 municípios atingidos pela seca começam a receber água, por meio de caminhão-pipa, no próximo dia 12. A Operação de Transporte e Distribuição de Água Potável (TDAP) será realizada pela Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec) e irá atender várias cidades do Norte de Minas.

O reabastecimento será feito de casa em casa. A expectativa é a de beneficiar mais de 93 mil pessoas, uma média de 23 mil famílias. O atendimento será realizado até novembro, no final do período de seca.

De acordo com o coordenador estadual da Defesa Civil e que está à frente da operação, coronel Rodrigo Sousa Rodrigues, a ação, em 2019, irá superar o número de atendimentos realizados em anos anteriores. “O diferencial em 2019 é que a média histórica de atendimento dos últimos quatro anos é de 47 municípios apoiados. Este ano já existe condição de atender 64, e esse número será maior ainda, em função dos pedidos já formalizados na Defesa Civil Estadual, que hoje são 77”, destacou.

Serão contemplados municípios das regiões Central, Norte, Noroeste e vales do Jequitinhonha e Mucuri. Além de estar com o decreto de situação de emergência, em razão da seca, homologado, os municípios afetados devem apresentar pedido de ajuda humanitária junto à Coordenadoria Estadual de Defesa Civil. O pedido deve ser formalizado mediante apresentação do Plano Municipal de Distribuição de Água, documento que explicita, dentre outras informações, as comunidades rurais que necessitam de atendimento.

O coronel Rodrigo Rodrigues ressalta que todo pedido enviado à Cedec ao longo do ano é analisado, para que sejam verificadas as condições de atendimento e de apoio.

Serão investidos R$ 4,8 milhões na operação, recursos solicitados ao governo federal para ações de resposta ao enfrentamento à seca. Como contrapartida, o Estado apoia com o valor correspondente ao pagamento da água fornecida.

*Com Agência Minas