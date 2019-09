Uma ação integrada entre as polícias Rodoviária Estadual e Militar de Meio Ambiente apreendeu 248 pássaros silvestres – 242 papagaios e seis araras, ambos considerados em extinção – na BR-135, em Manga. Os animais estavam em uma caixa apertada e aparentavam maus-tratos.

A operação Segurança no Alto Rio Pardo foi realizada no fim de semana para combater diversos tipos de crimes, entre eles direção perigosa e tráfico de armas e animais silvestres.

As ações foram intensificadas em todas as rodovias estaduais, principalmente as que dão acesso às cidades de Salinas, Padre Carvalho, Josenópolis e Fruta de Leite.

Durante os trabalhos, 360 veículos foram fiscalizados, 44 motoristas foram autuados por algum tipo de infração, 26 veículos foram removidos por irregularidades e um condutor teve a CNH recolhida.

Também foram apreendidas seis armas de fogo e uma armadilha para animais silvestres. Uma motocicleta fruto de roubo foi recuperada.



ANIMAIS

O homem que estava com as aves já havia sido preso no ano passado pelo mesmo crime. Ele foi levado para delegacia, mas foi liberado depois de assinar um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), para se apresentar à Justiça. Ele recebeu autuações por crimes ambientais – R$ 2,6 milhões em multas – e o carro foi removido.

Segundo a PM, o envolvido não soube dar informações que permitissem identificar quem o teria pago pelo transporte nem quem receberia as aves.

“É uma apreensão incomum pela quantidade de aves. Tenho 25 anos na carreira militar e nunca tinha participado de uma ocorrência assim. São animais ameaçados de extinção, portanto, vendidos a um preço muito alto”, afirmou o sargento Ivo Gonçalves.



GALO DE BRIGA

Por meio de denúncia anônima, a Polícia de Meio Ambiente apreendeu 89 galos que eram usados para rinha. O crime foi registrado em uma zona rural de Verdelândia. No local conhecido como “arena” havia cerca de 60 pessoas que apostavam nos animais. Os galos, muito feridos, foram levados para Janaúba.