A sexta fase da Operação Carne Segura apreendeu 660 quilos de carne bovina e suína de origem clandestina – oriunda de abatedouros e frigoríficos não fiscalizados pelas autoridades sanitárias, em Mirabela e Glaucilândia, entre os dias 23 e 26. A ação foi realizada pelo Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor de Minas Gerais (Procon-MG), órgão integrante do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG).

Em Mirabela, município tradicionalmente conhecido pela carne de sol produzida lá, de 13 açougues fiscalizados, cinco estavam vendendo carne de origem clandestina e tiveram a mercadoria apreendida. Já em Glaucilândia, foram fiscalizados um supermercado e uma fazenda suspeita de realizar abate clandestino, mas não foram encontradas irregularidades. Dois proprietários de açougues foram conduzidos à Delegacia de Polícia pela prática de crime contra as relações de consumo, por “expor à venda produto impróprio ao consumo” (delito previsto no artigo 7º, 9 da Lei Federal 8.137, de 1990).

A ação contou com a participação do Procon-MG, por meio da Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor de Montes Claros, 17 fiscais do Instituto Mineiro da Agropecuária (IMA) e 16 policiais militares. “O apoio do IMA e da Polícia Militar foi imprescindível na operação”, afirmou o promotor de Justiça de Defesa do Consumidor em Montes Claros, Felipe Caires.



REUNIÕES

Antes das fiscalizações, o Procon-MG realizou audiência pública e reuniões com os setores integrantes da cadeia produtiva da carne em Mirabela, esclarecendo a todos os comerciantes locais sobre a importância de só exporem à venda carne de origem inspecionada pelas autoridades sanitárias. Em fases futuras da operação, serão fiscalizados novos açougues e supermercados de Montes Claros e região.



RISCOS

O comércio de carne sem prévia inspeção sanitária coloca em risco a saúde da população, expondo o consumidor a doenças como infecções alimentares e zoonoses (cisticercose, tuberculose, brucelose, entre outras).

Crime prevê pena de detenção

Vender carne de origem clandestina, além de infração sanitária e de prática proibida pelo Código de Defesa do Consumidor, é crime (Lei Federal 8.137, de 1990), com pena prevista de dois a cinco anos de detenção ou multa. Frequentemente, a venda de carne clandestina também está associada à sonegação de impostos.

Ações em defesa da segurança alimentar e nutricional do consumidor estão entre as prioridades institucionais do Plano Geral de Atuação (PGA) do MPMG no biênio 2019/2020.

Ainda neste ano, o Procon-MG e a Secretaria Estadual da Saúde pretendem organizar evento para capacitação de açougueiros no Norte de Minas sobre as novas disposições da Resolução SES/MG 6.693/2019, que estipulou o regulamento técnico de boas práticas para o comércio varejista de carnes em Minas Gerais, incluindo os que fazem a chamada produção artesanal (carne de sol, almôndegas, espetinhos etc).