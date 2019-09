A segunda fase da operação Mata Atlântica em Pé aplicou R$ 7,2 milhões em multas ambientais por desmates no bioma e prendeu duas pessoas em flagrante. Durante cinco dias foram fiscalizadas 94 propriedades e 140 polígonos, em 11 municípios mineiros, quatro deles no Norte de Minas. A ação aconteceu simultaneamente em 17 estados brasileiros.

De acordo com o Núcleo de Combate aos Crimes Ambientais do Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente (Nucrim/Caoma) do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), foram verificados 2.308,06 hectares de desmatamento. Ainda na ação, foram lavrados 84 autos de infração ambiental, apreendidos um caminhão e 8.752,174 m³ de madeira, além de 84 metros de carvão.

Além das cidades norte-mineiras de São João do Paraíso, Ninheira, Curral de Dentro e Águas Vermelhas, os municípios de Itinga, Medina, Jequitinhonha, Joaíma, Monte Formoso, Novo Cruzeiro e Frei Gaspar fizeram parte da operação que envolveu o Ministério Público, Polícia Militar e órgãos ambientais.

A iniciativa buscou a proteção e a recuperação do bioma a partir da identificação das áreas degradadas nos últimos anos e dos responsáveis pelos desmatamentos, para cobrar a reparação dos danos e outras medidas compensatórias.



AMEAÇADO

Em Minas Gerais, esta foi a quarta operação coordenada pelo MPMG para combater desmates na Mata Atlântica no Norte do Estado. As fiscalizações da Operação Mata Atlântica, coordenadas pelo MPMG, concentram-se em municípios da região Norte de Minas que têm apresentado grandes áreas desmatadas do bioma, já seriamente ameaçado, conforme dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) e da Fundação SOS Mata Atlântica.

Esta é a primeira vez que todos os estados brasileiros que abrigam o bioma participam da operação para coibir o desmatamento e proteger as regiões de floresta. Além de Minas, integram a iniciativa os estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe.

*Com Agência Minas