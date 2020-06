A Polícia Militar deflagrou em 77 municípios do Norte de Minas a Operação “Alferes”, com o intuito de reprimir o porte ilegal de armas de fogo, o tráfico de drogas e o furto e roubo de veículos. Ao todo, 483 abordagens foram feitas em apenas um dia, 39 pessoas foram presas, dentre elas um homem que estava foragido da Justiça.

Durante a operação foram realizadas abordagens a pessoas suspeitas, blitze nas rodovias estaduais e federais delegadas, com o objetivo de interceptar o transporte de produtos furtados e roubados no meio rural e outras ações delituosas, o que acarretou a realização de 198 registros de evento de Defesa Social (Reds).

Com relação às ocorrências de trânsito, 151 pessoas foram detidas e 19 armas de fogo foram apreendidas. Além de drogas, a Polícia Militar apreendeu outros materiais, como três aparelhos celulares, 2.490 litros de combustíveis de origem clandestina, R$ 2.642 em dinheiro e 11 pássaros silvestres.

“A operação, em suas vertentes preventiva e repressiva, propiciou à comunidade a presença real da Polícia Militar no contexto da segurança pública e inibiu práticas delituosas, priorizando a apreensão de armas de fogo e de substâncias entorpecentes e tóxicas, além do cumprimento de mandados de busca e apreensão, visando a preservação da ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio”, destaca o major Luís Gonçalves Pinheiro.

De acordo com a corporação, houve o emprego de 876 policiais militares e 323 viaturas. A operação Alferes é realizada em comemoração ao aniversário da Polícia Militar de Minas Gerais, que completa 245 anos. A ação foi realizada em todo o Estado.

CRISTO REI

Em Montes Claros, a ocorrência de maior destaque durante a Operação Alferes foi registrada no bairro Conferência Cristo Rei. Um adolescente de 17 anos foi apreendido, após denúncia anônima, comercializando drogas na rua Maracanã, próximo à linha férrea.

Com o jovem foram encontrados 25 papelotes de cocaína, 23 buchas e um tablete de maconha. Também foram apreendidos R$ 172 e uma arma calibre 32, sem munições e invólucros plásticos vazios, que foram entregues na delegacia.

SÃO GERALDO

Ainda durante a operação Alferes, a Polícia Militar cumpriu mandado de prisão de uma advogada, no bairro São Geraldo. Ela já vinha sendo monitorada pelos militares a pedido da comarca de Francisco Sá.