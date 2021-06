A Superintendência Regional de Saúde de Montes Claros (SRS) está entre as que começaram a receber nesta segunda-feira (31) a remessa 21 de vacinas contra a Covid-19 distribuída pelo governo do Estado. As 60.840 doses da Pfizer saíram em caminhões escoltados pelas Forças de Segurança para o aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte, de onde seriam enviadas, por via aérea, para as unidades regionais. O governo afirma que é a maior operação de vacinação da história de Minas Gerais.

Das regionais, as vacinas seguirão para os 73 municípios, selecionados a partir de critérios técnicos, pela Comissão Intergestores Bipartite do Sistema Único de Saúde do Estado (CIB-SUS/MG Nº 3.429) para receberem as doses da fabricante. Esta remessa da Pfizer é destinada à vacinação de pessoas com deficiência permanente, comorbidades, trabalhadores do transporte aéreo, Forças de Segurança e Salvamento.



Quem recebe

Os municípios sob jurisdição da SRS Montes Claros que recebem o imunizante da Pfizer nesta remessa são Bocaiúva, Espinosa, Jaíba, Janaúba, Porteirinha, Rio Pardo de Minas, Salinas, Taiobeiras. Eles preenchem os critérios estabelecidos para esse recebimento, como ter população entre 30.000 e 78.999 habitantes, equipe capacitada para a administração da vacina, estar distantes no máximo 2h30 da capital, por modal aéreo ou rodoviário (veículo refrigerado), para garantir a preservação da temperatura de transporte indicada (-15°C a -25°C) e até 12h entre (2°C a 8°C). Outros cinco municípios de regionais de Saúde do Norte de Minas recebem doses desta remessa.

Montes Claros já recebeu uma remessa anterior da vacina da Pfizer, junto com outros municípios de maior população. (Com Agência Minas)