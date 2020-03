O Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA) deu início ao processo de certificação de hortaliças, mel e ovo caipira. O reconhecimento desses produtos faz parte do Programa Certifica Minas, coordenado pela Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa).

Com esses três novos produtos, o Estado passa a oferecer a emissão de 14 selos específicos para cada item contemplado no Programa Certifica Minas.

São eles: algodão, azeite, cachaça, café, carne bovina, frango caipira, frutas, leite, produtos vegetais sem agrotóxicos (SAT), queijo minas artesanal, ovo caipira, mel e hortaliças.

As auditorias do IMA verificam condições sanitárias adequadas, fertilização do solo, área de cultivo, manejo das pragas e doenças, instalação e armazenamento. Depois disso, o produto é atestado com relação à gestão do processo produtivo, às boas práticas agrícolas, à responsabilidade social e à sustentabilidade ambiental e econômica.

O gerente de Certificação do IMA, o engenheiro agrônomo Rogério Fernandes, comemora o sucesso do Programa Certifica Minas, que oferece produtos com mais qualidade aos consumidores, já que passam por práticas rigorosas de higiene e segurança alimentar. “Isso torna o produto mais competitivo, considerando que os consumidores estão cada vez mais exigentes”.



CERTIFICA MINAS

As ações de certificação de produtos agropecuários são desenvolvidas no Estado há mais de uma década. Em 2018, o governo de Minas transformou em política pública todas as ações de certificação agropecuárias que já estavam sendo realizadas, incorporando novos produtos ao programa.

A adesão ao Certifica Minas é voluntária. O produtor deve possuir inscrição estadual em Minas, requerer ao IMA a adesão ao produto ou ao segmento de seu interesse, assinar o contrato e receber auditorias nos empreendimentos, além do pagamento das taxas de certificação.

O selo de certificação tem validade de um ano, podendo ser renovado, após novas auditorias do IMA. Pessoas que trabalham com agricultura familiar têm adesão gratuita ao programa.

*Com Agência Minas