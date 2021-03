Os casos de Covid-19 não param de crescer em Montes Claros e em todo o Estado, sobrecarregando o sistema de saúde que já não tem mais leitos para atender as vítimas do novo coronavírus. E a situação está muito longe de começar a melhorar. A previsão é a de que um novo e mais assustador pico da pandemia está por vir em Minas.

A projeção, segundo o secretário de Estado de Saúde, Carlos Eduardo Amaral, é que o número de infecções seja entre quatro e cinco vezes maior do que o registrado em julho de 2020.

A afirmação do gestor da pasta foi feita nesta quarta-feira (10), durante apresentação do quadro da doença em Minas na Assembleia Legislativa. “Em julho tivemos um pico significativo. Com as novas cepas circulando, temos uma projeção de uma tendência de um número de casos bem maior, em torno de quatro a cinco vezes em relação ao que foi a primeira cepa”, disse Amaral.

Com o aumento significativo de notificações, o secretário também prevê aumento nas mortes provocadas pela enfermidade. Porém, disse que a taxa é diferente em cada região.

“De janeiro para início de fevereiro deste ano, tivemos um pico de casos no Estado, houve uma redução significativa e, novamente, nós estamos tendo aumento, o que tem relação direta com a circulação de novas cepas. Tivemos um pico de óbitos em 27 de janeiro, houve queda significativa e, agora, com aumento de casos, notamos um aumento de óbitos que se aproxima”, avaliou.



RECORDES

Assim como Montes Claros registrou recorde de novas confirmações nesta terça-feira, com 342 casos positivos em 24 horas, Minas Gerais também ultrapassou nova marca. Nesta quarta, o Estado confirmou mais 10.409 registros da doença em 24 horas. Até então, o maior número de infecções no período havia ocorrido em 4 de fevereiro – 10.052.

Agora, o Estado soma 938.811 infectados desde o início da pandemia. Em Montes Claros, já são 20.751 confirmações e 346 mortes, segundo balanço divulgado na noite de ontem.

O levantamento desta quarta também atualiza o número de mortes no território mineiro. Também em um único dia, 219 óbitos foram notificados. Até o momento, 19.824 mineiros já perderam a vida após contrair a doença. A taxa de letalidade está em 2,1% e 781 municípios já tiveram pelo menos uma morte por causa da Covid-19.

Para o infectologista Estevão Urbano, membro do Comitê de Enfrentamento à Covid de BH, as viagens de férias e de Carnaval podem ser responsáveis pelo agravamento da crise sanitária brasileira. Segundo o especialista, o Brasil está próximo de um colapso geral. “Vários locais já estão colapsados. Estamos vivendo uma situação caótica, infelizmente, como nunca imaginávamos passar durante a pandemia. E é fruto do nosso enfrentamento”, avaliou o médico.