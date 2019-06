Com forte incidência solar e berço de grandes projetos fotovoltaicos, Norte de Minas, Vale do Mucuri e Vale do Jequitinhonha têm disponíveis R$ 3,8 bilhões em verbas para financiamento de sistemas geradores de energia a partir da luz do sol pelo Banco do Nordeste. O montante representa 76% dos R$ 5 bilhões que a instituição disponibiliza para a região em 2019.

Conforme explica o gerente de negócios de representação da superintendência Minas e Espírito Santo, Fernando de Lima Paulo, o banco libera R$ 25 bilhões para o Nordeste do Brasil e para as áreas que integram a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) anualmente.

Cada região, no entanto, pode utilizar até 20% do recurso, o equivalente a R$ 5 bilhões. “Nossa meta é emprestar no mínimo R$ 1,5 bilhão. Já atingimos 80% desse valor”, comemora.

A verba pode ser usada por empresas, indústrias e pessoas físicas. O valor pode ser pago em até 12 anos, com carência que varia de seis meses a um ano. Podem ser financiados todos os equipamentos de geração distribuída, assim como a instalação dos componentes. Substituições de fontes energéticas também são contempladas pelas linhas de financiamento.

Analista do Sebrae, Filomeno Bida Júnior afirma que a instituição tem trabalhado no sentido de incentivar e auxiliar o público interessado em investir em energia solar.

Ele adianta que de 12 a 14 de setembro o Sebrae realizará em Montes Claros o 1° Seminário de Energia Fotovoltaica do Norte de Minas. A ideia é debater com quem quer implementar energia solar em casa ou na empresa, com prefeituras e consórcios, e também com as empresas especializadas na instalação das placas solares.

“Sabemos do potencial que a região tem para geração de energia solar e por isso queremos juntar todos os públicos para discutir sobre o assunto”, adianta.

O mercado de energia fotovoltaica no Norte de Minas projeta valores acima de R$ 11,6 bilhões de investimentos em linhas de transmissão e na construção de usinas geradoras de energia nos próximos cinco anos.

O empresário Guilherme Guimarães iniciou há três anos um empreendimento especializado na geração de energia solar fotovoltaica. Hoje possui mais de 80 projetos homologados tanto em Minas como na Bahia.

“A ideia está sendo bem aceita no Norte de Minas. A população já conhece e confia no sistema de energia solar, única alternativa para nos livrarmos das altas tarifas de energia elétrica”, afirma o empresário.

Guilherme avalia que a crescente procura nos últimos anos é natural, principalmente na região norte-mineira, que é elogiada pela potência na produção de energia solar.

“É normal que cresça, pois estamos falando de um sistema que traz uma economia mensal para todos os adeptos”, ressalta.