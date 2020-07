A pandemia do novo coronavírus afetou praticamente todas as cidades do Norte de Minas – são 76 municípios com registros da doença. A região somava, até ontem, 3.265 confirmações, 742 casos em acompanhamento, 2.438 recuperados e 85 mortes. Mas, na contramão da explosão de casos, 13 municípios estão livres do coronavírus até agora.

São cidades que dão exemplo no enfrentamento à Covid-19. Com medidas simples, eles conseguiram manter o vírus fora de suas fronteiras.

De acordo com boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde de Minas Gerais, Berizal, Botumirim, Campo Azul, Claro dos Poções, Cristália, Gameleiras, Itacambira, Miravâ-nia, Olhos d’ Água, Patis, Pedras de Maria da Cruz, São João do Pacuí e Verdelândia não têm nenhum caso notificado.

Conhecida pelos grandes parques arqueológicos que cortam a Serra do Cabral, Botumirim conta com 6.497 habitantes e, por lá, cada um faz sua parte para não contrair a Covid-19.

O secretário Municipal de Saúde, Fernando Oliveira, afirma que diversas campanhas de alerta e prevenção foram feitas na cidade e que os moradores “abraçaram” a causa, principalmente com os idosos, que são grande parte da população da cidade e integram o grupo de risco.

Somente o comércio considerado essencial e o serviço de delivery estão funcionando. “Distribuímos máscaras de tecido para todos os moradores e dificilmente você encontra alguém sem o equipamento de segurança. Mesmo assim, temos fiscais da vigilância epidemiológica fazendo ronda pelos comércios e orientando todo mundo. Também, no início, não deixamos ônibus de excursão entrar no município para preservar a saúde dos moradores”, afirma o secretário.

Foram instaladas barreiras sanitárias em todas as entradas da cidade, incluindo nas zonas rurais. Quem passa pelos acessos tem a temperatura verificada. Além disso, os dois parques naturais foram fechados.

As pessoas com sintomas gripais são monitoradas e ficam em isolamento domiciliar. Também há testes rápidos feitos em uma ala separada para não correr o risco de contaminar outras pessoas.