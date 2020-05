A possibilidade de diagnóstico da Covid-19 aumenta no Norte de Minas. Os 86 municípios da região começaram a receber mais um lote com 4.520 testes rápidos para detecção do novo coronavírus.

O repasse está sendo feito pela Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais (SES-MG), seguindo critérios técnicos definidos pelo Ministério da Saúde, levando em conta a população residente em cada município.

Em 14 cidades da região já foram confirmados 67 casos da doença, sendo que oito são em profissionais da área da saúde.

Para 45 municípios que integram a Superintendência Regional de Saúde de Montes Claros estão sendo repassados 3.300 testes rápidos. Outros 900 estão sendo destinados a 25 municípios que pertencem à Gerência Regional de Saúde de Januária (GRS) e 320 estão sendo divididos entre sete municípios que integram a área de atuação da GRS de Pirapora.

Os municípios com mais registros da Covid-19, até ontem, eram Montes Claros (21 confirmações e 2 óbitos), Brasília de Minas (15 confirmações e 3 óbitos) e São Francisco (17 confirmações e 2 óbitos).

Segundo o Ministério da Saúde, a quantidade de teste rápido enviado para cada município se baseia em estudos que indicam o cenário epidemiológico de transmissão da Covid-19. A análise é feita na possibilidade de aumento no número de casos notificados, o que poderá resultar na exaustão do sistema de atendimento público e privado de saúde.

“A disponibilização dos testes rápidos possibilitará a triagem de profissionais que atuam em serviços essenciais, como de saúde e segurança. Além disso, a testagem envolvendo a população idosa será importante visto que esse público tem maior potencial de aumento de complicações de saúde em caso de infecção por Covid-19. A testagem rápida de idosos que apresentem sintomas de síndrome gripal contribuirá para um melhor manejo clínico dessa população”, pontua Dhyeime Thauanne Pereira Marques, superintendente regional de saúde de Montes Claros.

Quem deve fazer

As populações alvo exclusivas para a realização dos testes serão profissionais de saúde atuantes nos serviços de atenção primária, hospitais, pronto-socorros e unidades de pronto-atendimento, que venham apresentar síndrome gripal com quadro respiratório agudo; profissionais de segurança pública em atividade; pessoas que apresentem síndrome gripal e que residam no mesmo domicílio de um profissional de saúde ou de segurança em atividade; e pessoas com 60 anos ou mais que recebam diagnóstico de síndrome gripal.

Caso o resultado do teste seja negativo, os profissionais de saúde e segurança ficam aptos a retornarem imediatamente ao trabalho. Porém, no caso de o teste dar positivo para infecção pelo novo coronavírus, os profissionais de saúde ou de segurança serão afastados do trabalho por 14 dias, contando após o início dos sintomas.

COLETA

Os testes rápidos podem ser realizados em amostras de sangue capilar ou venoso e soro/plasma. Porém, o Ministério da Saúde recomenda que sejam utilizadas amostras de sangue capilar para que seja mantida agilidade no diagnóstico.

O material para a coleta de sangue deve ser fornecido pelos municípios aos profissionais de saúde. “Os testes rápidos deverão ser aplicados oito dias após as pessoas do grupo prioritário terem apresentado sintomas compatíveis com a síndrome gripal. O resultado é passível de análise após 15 minutos de realização do teste e a leitura deve ser feita por profissionais de saúde de nível superior ou técnico com supervisão de nível superior”, explica Agna Soares da Silva Menezes, coordenadora do Núcleo de Vigilância Epidemiológica, Ambiental e de Saúde do Trabalhador da SRS de Montes Claros. (C.A.)