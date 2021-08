O número de vacinas contra a Covid-19 enviadas ao Norte de Minas bateu recorde nessa semana. São 78.420 doses que começaram a ser entregues na segunda-feira e terminam de chegar aos 86 municípios nesta quarta-feira (11).

É a maior remessa que a Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais (SES-MG) repassou à região. Até então, o maior carregamento havia sido o de 6 de maio, totalizando 56.810 doses.

Para a Gerência Regional de Saúde de Januária, que envolve 25 municípios, foram entregues 11.760 doses de imunizantes que chegaram na segunda-feira. Outras 4.860 foram destinadas à GRS de Pirapora.

Já 34.660 doses de imunizantes estão sendo repassadas aos 54 municípios que pertencem à Superintendência Regional de Saúde de Montes Claros.

MAIS DOSES

Nesta quarta-feira, chega a 36ª remessa de imunizantes que completa o pacote desta semana. Serão mais 27.140 doses que desembarcarão em Montes Claros às 14h30, em avião da Azul Linhas Aéreas.

Para a SRS de Montes Claros serão entregues 19. 340 doses de vacinas CoronaVac e da Pfizer. A Gerência Regional de Saúde de Januária receberá 4.680 doses de imunizantes e a GRS de Pirapora, 3.120 doses.



MONTES CLAROS

Somente Montes Claros receberá 21.259 doses de vacinas (cerca de 27% do total), por ser a cidade com maior população. O município já aplicou a primeira dose em 215.092 pessoas; 74.994 já fecharam o ciclo de proteção com a segunda dose e 7.740 com a dose única.

Com as duas novas remessas, o Norte de Minas contabilizará o recebimento de 1.392.608 doses de vacinas no período de janeiro a 11 de agosto.

A coordenadora de Vigilância em Saúde da SRS de Montes Claros, Agna Soares da Silva Menezes, reforça que “os municípios precisam seguir as notas técnicas do Ministério da Saúde e da SES-MG, a fim de que a vacinação contra a Covid alcance os públicos prioritários e bons índices de cobertura”.



VACINÔMETRO

De acordo com o painel Vacinômetro, mantido pela SES-MG, nesta terça-feira a macrorregião de saúde do Norte de Minas contabilizava 316.625 pessoas já imunizadas contra a Covid-19. Esse público já recebeu a dose única da vacina da Janssen ou as duas doses da CoronaVac, da AstraZeneca ou da Pfizer.

Outras 790.694 pessoas já tomaram a primeira dose da vacina e aguardam o término do prazo para aplicação da segunda dose.