O Norte de Minas abre a semana recebendo mais doses de vacina contra a Covid-19. Nesta segunda-feira (26), chegou ao aeroporto de Montes Claros mais 27.250 doses de imunizantes, que serão distribuídas aos municípios que compõem as regionais de saúde de Montes Claros, Pirapora e Januária.

Essa é a 14ª remessa que vai favorecer a ampliação da vacinação dos moradores. A região contabiliza 217.819 pessoas imunizadas com a primeira dose e 79.236 com a segunda dose.

Os imunizantes deverão ser retirados pelas prefeituras a partir desta terça-feira (27). Para 54 municípios que integram a área de atuação da Superintendência Regional de Saúde de Montes Claros, foram destinadas 17.700 doses de vacinas. Outras 6.950 foram entregues à Gerência Regional de Saúde de Januária, que tem 25 municípios sob jurisdição. Já a GRS de Pirapora foi contemplada com 2.600 doses que serão repassadas a sete municípios.

Do total recebido, 5 mil doses são da CoronaVac, produzidas pelo Instituto Butantan, em São Paulo, com matéria-prima fornecida pelo laboratório chinês Sinovac. As 22.250 restantes são da AstraZeneca/Universidade de Oxford, envasadas pela Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro.

Com a nova remessa, entre janeiro e abril, os 86 municípios que compõem a região ampliada de saúde do Norte de Minas já receberam 458.546 doses de vacinas.

PÚBLICO

De acordo com a coordenadora de Vigilância em Saúde da Superintendência Regional de Saúde de Montes Claros, Agna Soares da Silva Menezes, a orientação repassada aos municípios é a de que as novas doses sejam destinadas para a vacinação de idosos entre 60 e 69 anos; agentes das forças de segurança e salvamento, bem como das Forças Armadas que atuam na linha de frente do combate à pandemia.

“Nesta nova remessa, parte das vacinas é destinada para a aplicação da primeira dose e outra parcela para a conclusão do esquema vacinal, com aplicação da segunda dose. O objetivo é garantir a cobertura do esquema vacinal no tempo recomendado de cada imunizante: quatro semanas para a vacina do Butantan e 12 semanas para as doses da Fiocruz”, frisa a coordenadora.

BALANÇO

Dados da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) revelam que 170.936 idosos residentes no Norte de Minas já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Outras 51.296 pessoas já tiveram a segunda dose aplicada.

GRIPE

Juntamente às vacinas contra a Covid-19, nesta terça-feira a Superintendência Regional de Saúde de Montes Claros entrega a 54 municípios a terceira remessa de vacinas contra a gripe. Ao todo, são 24.530 doses.