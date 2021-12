Três cidades norte-mineiras estão na disputa para abrigar a nova fábrica do Grupo Heineken, que anunciou nesta semana que desistiu de se instalar em Pedro Leopoldo, na Grande BH, após imbróglios por questões ambientais.

Pirapora, Janaúba e Buenópolis se apresentaram como candidatas para receber o investimento. De acordo com o assessor da Associação dos Municípios da Área Mineira da Sudene (Amams), Luiz Montes, a primeira prefeitura do Norte de Minas a manifestar interesse foi Pirapora.

“Além de ter água em abundância, já foi sede da fábrica da Antártica. Na época, era uma das cervejas mais consumidas no país, líder de mercado”, cita Luiz Montes.

Nessa briga, Pirapora conta com o apoio da Amams, segundo Montes, pela infraestrutura que a cidade já possui. “É um município que faz parte da área da Sudene, sendo assim, possui incentivos fiscais, como isenção de impostos por dez anos, e, ainda, de financiamento do Fundo Constitucional do Nordeste (FNE), o que é um grande incentivo para que essas empresas possam se instalar no Norte de Minas”, explica.

No entanto, as outras cidades candidatas também oferecem incentivos fiscais, cada uma apresentando as vantagens que possui. “Pirapora é uma forte candidata exatamente pelo fato de ter sido sede de uma grande cervejaria por muitos anos, onde a qualidade era o grande destaque”, diz.

O prefeito da cidade, Alex César (PTB), diz que Pirapora tem todas as condições hídricas e logísticas que a Heineken precisa para escoar a produção para o Sudeste brasileiro, além de fácil ligação com as regiões Nordeste e Centro-Oeste do país.

“Já estamos buscando contatos com a diretoria da Heineken no Brasil e com o governo de Minas para colocar à disposição toda a estrutura que Pirapora tem para oferecer”.

Sobre o apoio da Amams, ele diz que “é uma honra”. “O pleito pela Heineken não é só de Pirapora. Mas devemos entender que seria uma grande transformação para todos os municípios do Norte de Minas”, afirma.

Na manhã de ontem, Alex César e o secretário de Desenvolvimento Econômico de Pirapora, Hélio Júnior, seguiam para Belo Horizonte para uma reunião de negociação sobre a possibilidade de a cervejaria se instalar no município.



BUENÓPOLIS

O prefeito de Buenópolis, Célio Santana (PDT), também se diz confiante nos atributos da cidade para atrair a gigante cervejeira. “Nós oferecemos o terreno, oferecemos abundância em água, aeroporto pra atender demandas aéreas, a ferrovia, que irá ser renovada com o novo projeto da Vale, a BR-135, que será duplicada. Tanto a ferrovia quanto a rodovia passam dentro da cidade, além de mão de obra regional e menos cara”, enumera.

No entanto, ele não esconde a insatisfação de ver a Amams apoiando a candidatura de Pirapora. “A Amams está aí para apoiar todos os seus associados, e Buenópolis também é uma associada e precisa do apoio dela para o seu desenvolvimento”.

Célio Santana acredita ainda que a Heineken possa escolher seu município pela necessidade do seu povo, o que seria o mais importante na visão do prefeito. “Uma fábrica desta envergadura gerará, no nosso município e região, o desenvolvimento econômico e social que necessitamos. Isto é o que mais precisamos nesse momento”.



JANAÚBA

O prefeito de Janaúba, José Aparecido Mendes Santos, já iniciou contatos para buscar apoio para a instalação do Grupo Heineken no município.

Ele garante que não medirá esforços para a instalação da fábrica em Janaúba. Além da possibilidade de benefícios fiscais, ele enumera outros atrativos da cidade: localização privilegiada, com facilidade de escoamento da produção e acesso aos mercados; referência em produção de energia solar, possuindo compromisso com energia limpa; água calcária subterrânea abundante, que é excelente pra fabricação de cervejas e derivados.