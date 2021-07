Depois de meses oscilando entre as ondas Vermelha e Amarela, o Norte de Minas avança para a Onda Verde, a mais flexível do plano estadual Minas Consciente. A mudança foi possível devido à queda de 9% na taxa de incidência da Covid-19 na última semana em todo o Estado.

Além do Norte, seguem para a Onda Verde as macrorregiões Centro-Sul, Jequitinhonha e Oeste. Já a macrorregião Leste do Sul progrediu para a Onda Amarela.

Os dados foram apresentados nesta quinta-feira (29) durante reunião do Comitê Extraordinário Covid-19, que se reúne semanalmente para discutir a situação da pandemia no Estado.

Minas também registrou queda nos números de óbitos e de espera por leitos. A solicitação de internação pela doença caiu 29,59% na última semana. Atualmente, 34 pacientes aguardam vaga para uma UTI para tratamento da Covid-19. Este número chegou a ser pelo menos seis vezes maior no início de junho.

Atualmente, a ocupação de leitos exclusivos para Covid-19 no Estado está em 54,69%, enquanto a ocupação dos de enfermaria está em 79,03%.

Em Montes Claros, por exemplo, a taxa de ocupação de leitos Covid-19 estava, na quarta-feira (28), em 46%, tanto os clínicos quanto os de UTI. Em 28 de junho, as taxas eram de 51% e 75%, respectivamente.

NADA DE RELAXAR

O secretário de Estado de Saúde, o médico Fábio Baccheretti, ressaltou que os indicadores têm melhorado devido ao avanço no processo de vacinação, mas lembrou que ainda não é a hora de se descuidar.

“Já ultrapassamos a marca de mais de 13,6 milhões de doses aplicadas. Com o avanço deste processo, temos observado a redução no número de óbitos, casos e, principalmente, de internações, aliviando a pressão no sistema de saúde. Isso só comprova a eficácia e a importância da vacina. Temos que ficar atentos ao calendário da vacinação, incluindo a segunda dose, que é muito importante. Também não é a hora de relaxarmos com relação aos cuidados. Devemos seguir com o uso de máscara e evitar aglomerações”, alertou o secretário.



EVENTOS

O Comitê Extraordinário Covid-19 também aprovou nesta quinta-feira a criação de um grupo de trabalho para aperfeiçoamento dos protocolos do Minas Consciente para os setores de Eventos, Cultura e Entretenimento.

Os representantes do governo estadual e dos segmentos se reunirão para que sejam discutidas e elaboradas, em 30 dias, novas medidas visando à segurança na retomada das atividades.

*Com Agência Minas