PORTEIRINHA – Promover o turismo na única cordilheira do Brasil, a Serra Geral de Minas, a partir do chamado Espinhaço Setentrional, é o foco da Associação do Circuito Turístico da Região da Serra Geral de Minas (Serratur).

Prefeitos e secretários de Turismo já estão colocando a mão na massa para fazer dessa atividade uma importante fonte de renda para os 19 municípios que integram o circuito.

Na última semana, em Serrado, Porteirinha, distante 170 quilômetros de Montes Claros, uma reunião contou com a presença do diretor de Estruturação, Articulação e Ordenamento Turístico do Ministério do Turismo, Ítalo Oliveira.

Ele anunciou a intenção do governo federal em promover a visitação dos municípios do Norte de Minas que integram a Serra Geral, especialmente Janaúba, Porteirinha, Nova Porteirinha, Catuti, Rio Pardo de Minas, Monte Azul, Mamonas, Mato Verde, Gameleiras e Serranópolis.

O local escolhido pelo Consórcio União da Serra Geral, presidido por Horácio Cristo Barbosa, e com sede em Janaúba, foi o entorno de duas das sete cachoeiras do Serrado, no Parque Estadual de Serra Nova, administrado pelo Instituto Estadual de Florestas (IEF).

Além da riqueza do patrimônio natural, a unidade de conservação incrementou o turismo rural, com valorização de pousadas já existentes e outras em construção para atender à demanda oriunda, sobretudo, de Montes Claros, Belo Horizonte, São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro.

Ítalo Oliveira, que é natural de Montes Claros, lembrou que a capacitação de secretários e conselheiros de turismo é o primeiro e certamente o passo mais importante para consolidar a Serra Geral de Minas como polo turístico brasileiro.

“Foi uma oportunidade não só de os atores reunirem entre eles para desenvolver estratégias de turismo, mas um momento de troca de conhecimentos, de experiências. Aproveitar os atrativos, especialmente os ambientais, está na ordem do dia”, salientou.

Ele enxerga nessa união oportunidades de novos negócios. “Os municípios da Serra Geral de Minas têm muitos recursos, a despeito de aproveitarem poucos deles”, prosseguiu Ítalo, para quem a parceria com a iniciativa privada pode ser uma ótima ferramenta para alavancar a atividade.

Walter Abreu, que foi reconduzido a mais dois anos à frente do Circuito Turístico da Região da Serra Geral de Minas, argumentou que a microrregião tem mais de 1,5 milhão de habitantes e que visualiza no turismo “uma oportunidade ímpar de gerar emprego e renda para a população”.

O Espinhaço Setentrional, ressalta Walter, tem um patrimônio natural riquíssimo, não apenas pela diversidade da flora e fauna, como, pelas formações rochosas únicas.

A expectativa é a de que, em seis meses, haja um banco de imagens das potencialidades locais, com depoimentos dos personagens.

Potencial norte-mineiro ainda é pouco explorado

“O turismo precisa ser um eixo de desenvolvimento regional”, avalia o presidente do Instituto Grande Sertão (IGS), o ambientalista Eduardo Gomes, um dos palestrantes do evento.

Em 30 anos trabalhando em política ambiental, Eduardo frisou ter “uma visão muito crítica em relação ao turismo regional no que se aplica ao desenvolvimento, às políticas públicas”.

“O Norte de Minas tem um potencial histórico, natural e cultural riquíssimo, mas infelizmente nós continuamos patinando, a despeito de boas iniciativas como as que ocorrem agora no Espinhaço Setentrional”, diz.

No entanto, ele ressalta que são grandes as dificuldades em avançar. “A a política pública do Estado ainda é ineficiente e a federal praticamente inexiste”, argumenta.

Por outro lado, lamentou que alguns municípios dessa microrregião não estejam participando das capacitações. “Cada um tem que ter o seu projeto, mas é necessário se integrar ao circuito turístico”.

Para Eduardo, falta também o conhecimento territorial em relação a essas potencialidades: onde ocorre, como ocorre, um mapeamento que ainda é deficitário. “Isso é essencial para que o atrativo se transforme em ponto turístico, porque o turista busca qualidade”.