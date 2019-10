De janeiro a setembro de 2019, o número de empresas abertas em Montes Claros cresceu 7,1%, se comparado com o mesmo período do ano anterior. Ao todo, foram abertas 969 empresas em 2018 e 1.038 neste ano. A quantidade é inferior à média estadual, que apresentou crescimento de 12,1% no período citado.

Segundo dados da Junta Comercial de Minas Gerais (Jucemg), também de janeiro a setembro de 2018, foram fechadas 598 empresas em Montes Claros. Neste ano, o número já é 5,5% maior, com a extinção de 631. O ápice aconteceu em maio, quando 92 empreendimentos fecharam as portas.

Ainda de acordo com a Junta Comercial, em um comparativo de empreendimentos abertos e fechados, Montes Claros teve, até agora, em 2019, um saldo positivo. Foram abertas 1.038 novas empresas, contra 631 fechamentos. O mês de julho teve, até agora, o maior número de novas empresas no município, alcançando a marca de 146.



RETOMADA

O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), Hernandes Ferreira, avaliou o momento como uma retomada de crescimento lenta, com “os pés no chão”.

“A economia e a abertura de novas empresas tendem a engrenar agora, a partir de setembro, e muitos empresários estavam aguardando sinais mais fortes de recuperação da economia em nível nacional. A tendência é de ter mais segurança, principalmente, com a aprovação de reformas”, analisa Ferreira.

Leia mais:

Minas registra melhora