O rio São Francisco é uma das principais fontes de abastecimento de municípios ribeirinhos, como São Francisco e Januária. Isso, além de o Velho Chico ter 36 afluentes de porte significativo, sendo 19 deles perenes. Aproveitando a Semana do Meio Ambiente, a Unimontes – que tem unidades tanto em São Francisco quanto em Januária – realizou mutirão para limpar a orla do rio. A ação ocorreu ontem e contou com a participação de ambientalistas, estudantes da rede pública e população em geral.

O intuito da atividade é chamar a atenção para a preservação da natureza e para a necessidade de revitalização e conservação das nascentes. O ato também visa alertar para a importância de dar fim ao desmatamento, combater a pesca e a caça predatórias e melhorar a coleta de lixo na orla.

Além do recolhimento do lixo, foram plantadas mudas de árvores, para evitar o assoreamento do rio. A ação incluiu passeata em defesa da preservação ambiental.

“O objetivo é conscientizar e despertar as pessoas para a conservação ambiental, sobretudo, do rio São Francisco”, diz o coordenador do campus da Unimontes em São Francisco, professor Roberto Mendes Ramos Pereira.

As atividades da Unimontes acontecem em sintonia com outras iniciativas do governo do Estado em cidades do Norte de Minas, especiais para o Dia Mundial do Meio Ambiente, como doação de mudas, blitz educativa, visita a viveiro de mudas com alunos de escolas públicas, além de passeata com entrega de sacos de lixo e material educativo aos participantes da Romaria de Santo Antônio, na Serra das Araras.

Em Manga, haveria palestras em escolas, distribuição de mudas e visita técnica ao Parque Estadual da Mata Seca.

Em Januária, o IEF promove, até sábado, palestras nas escolas e blitze educativas no mercado, na rodoviária e em semáforos, além de doação de mudas. O Sistema de Áreas Protegidas do Projeto Jaíba terá ações em Matias Cardoso, Itacarambi, Mocambinho e Jaíba.

A Agência de Florestas e Biodiversidade do IEF em Chapada Gaúcha fez blitz educativa com a Polícia Militar de Meio Ambiente e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Sábado haverá mutirão para limpeza do balneário do Córrego Feio.