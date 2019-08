O Ministério Público Itinerante (MPI) prestará atendimento no Norte de Minas, entre os dias 27 e 29 deste mês. O primeiro município a receber a ação será Jequitaí, logo depois, Buritizeiro, finalizando com Lassance (Comarca de Pirapora).

A população dos três municípios, que estão entre os mais carentes do Estado, será atendida por integrantes do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), que colocará à disposição diversos serviços e informações.

O MPI já passou por mais de 240 cidades. Em cada município é montada uma estrutura com unidades móveis e estandes, onde são prestados atendimentos em diversas áreas de atuação do MPMG, como direito do consumidor, saúde, meio ambiente, idoso e pessoa com deficiência, crianças e adolescentes, violência doméstica.

Também são distribuídas cartilhas e outras peças didáticas produzidas pelo órgão. A ação mobiliza ainda diversos parceiros, que oferecem inúmeros serviços, como emissão de documentos, certidões, atendimentos sobre Previdência, assessoria jurídica, exames clínicos, além de ações recreativas e de inclusão.