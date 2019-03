Capital da carne de sol do Norte de Minas, Mirabela é o primeiro município da região a conquistar o Selo+Turismo, oferecido pelo Programa do Ministério do Turismo (Prodetur). O certificado é destinado a cidades que contribuem com o potencial turístico e gastronômico dos estados brasileiros. No país, 66 cidades são detentoras do selo.

A ideia é incorporar elementos de planejamento e gestão para qualificar as propostas locais alinhando tais iniciativas às políticas nacionais de turismo.

Segundo dados do IBGE, Mirabela possui 13.557 habitantes. As principais atrações turísticas são as cavernas, o cânion da Usina Velha, rios e cachoeiras e especialmente a tradicional carne de sol.

O prefeito Luciano Rabelo (PP) ressalta que o selo autoriza o município a buscar recursos para áreas como hotéis, pousadas, gastronomia, com financiamentos nos setores público e privado.

“A ação potencializará projetos e viabilizará o desenvolvimento em várias frentes para Mirabela, sobretudo na acessibilidade aos pontos turísticos”, explica o prefeito.

O foco, inicialmente, afirma Luciano Rabelo, será melhorar as estradas que dão acesso aos pontos turísticos.

O agente de desenvolvimento do município, Adalto Aquino, afirma que ainda há muito o que ser feito pelo crescimento do setor na cidade, como capacitar profissionais para o atendimento aos turistas, preparar taxistas para apontar os atrativos da cidade, orientar os restaurantes para disponibilizar melhor a carne nos cardápios, sinalizar as cavernas, melhorar o acesso.

“Com o selo, podemos fazer financiamento de até R$ 10 milhões, com três anos de carência e até 20 anos para pagar e juros de 7% ao ano. O Ministério do Turismo trabalha com um orçamento de R$ 400 milhões por ano, mas tem proposta de mais de R$ 5 bilhões”, pontua o agente.



CIRCUITO

Mirabela tem o Plano Municipal de Turismo, instrumento obrigatório para se pleitear o ICMS Turismo. A cidade integra a Associação do Circuito Turístico Velho Chico, que inclui Bonito de Minas, Jaíba, Januária, Japonvar, Lontra, Pedras de Maria da Cruz, São Francisco, Cônego Marinho, Juvenília, Manga, Montalvânia e Itacarambi.

A sessão solene para entrega do certificado está marcada para amanhã, no Ministério do Turismo, em Brasília.



COMO PARTICIPAR

O município que desejar participar do Prodetur deve estar inscrito no Mapa do Turismo Brasileiro. Também podem pleitear o programa empresários, empreendedores e investidores do setor. Através do site do Prodetur (www.prodetur.turismo.gov.br), o interessado deve inscrever a proposta e aguardar as orientações do Ministério do Turismo. Outras informações sobre o processo podem ser acessadas no site.