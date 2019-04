Os produtores rurais de Mirabela já podem contar novamente com o apoio técnico da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais (Emater/MG). O convênio do órgão com a prefeitura foi renovado após dois meses de suspensão.

Nesse período, a empresa deixou de fazer visitas na zona rural, mas o escritório continuou na cidade. O contrato havia sido suspenso na gestão anterior, por falta de repasse ao órgão.

Além da renovação, o município conseguiu renegociar o valor do contrato, reduzindo o repasse de R$ 12.068,44 para R$ 6.479,75 mensais – uma economia de R$ 67.064,28 ao ano.

Sem o contrato com o município, o escritório da Emater não conseguiu manter as ações nas comunidades e povoados. E os serviços de visitas técnicas e fiscalizações tiveram que ser suspensos.

Uma perda grande para os produtores, que têm nas visitas técnicas ajuda importante para melhorar a forma de trabalho e, com isso, aumentar a produção e melhorar a qualidade dos produtos.

Mirabela é conhecida, principalmente, pela tradicional carne de sol. Mas os 1.156 agricultores familiares sobrevivem também da fabricação de queijo, compotas e geleias de frutas e confecção de artesanato.

“O retorno é de extrema importância para Mirabela e o trabalho desenvolvido pelos técnicos no fomento, sobretudo, da agricultura familiar”, pontua o prefeito, Luciano Rabelo (PP).

Na nova proposta, o Executivo cederá mais um profissional custeado pelo município para ajudar nos trabalhos. O servidor é técnico agrícola e contribuirá para as ações da empresa que possui três funcionários.

Segundo a extensionista da Emater, Anete Veloso da Fonseca Rabelo, a Emater tem um papel relevante para o crescimento econômico e o bem-estar da sociedade, como a construção de novos arranjos para a inovação da agropecuária.



RENDA

Mirabela possui 13.043 habitantes, 3.014 deles vivem na zona rural. Através da renda dos agricultores, principalmente com as vendas para o Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) e com o apoio da Emater, foram arrecadados mais de R$ 1,2 milhão.



DÍVIDA

O vereador Alex Sandro Mendes (PDT) afirma que o débito com a Emater começou em 2016. Segundo ele, a Prefeitura de Mirabela ficou quatro meses sem quitar o valor combinado mensalmente.

“Aí virou uma bola de neve, porque a dívida foi crescendo. Para quitar e começar do zero, houve a negociação”, explica.