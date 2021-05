A população de Minas ganhará mais um recurso para facilitar a vacinação contra a Covid-19 no Estado. Trata-se de uma funcionalidade no aplicativo “Saúde Digital - MG COVID-19”, que vai permitir que as pessoas se cadastrem, escolham o posto de saúde para receber a imunização e agendem o horário da aplicação da dose, conforme a disponibilidade do município.

O anúncio da plataforma foi feito nesta quinta-feira (13) pelo secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti. Segundo o chefe da pasta, as prefeituras terão até terça-feira (18) para aderir ao app, o que não é obrigatório. Em seguida, deverão inscrever os pontos de vacinação até sexta-feira (21). A previsão é iniciar os agendamentos no dia 24.

Além disso, caberá às administrações municipais informar a quantidade de doses disponíveis e os pontos de vacinação, evitando, assim, a formação de filas nos locais de imunização.

A assessoria de comunicação da Prefeitura de Montes Claros não soube informar, no início da noite de ontem, se o município vai aderir.

“É um aplicativo que usa a plataforma da saúde digital, já utilizada pelo governo de Minas no atendimento dos pacientes com Covid-19. É capaz de fazer com que os municípios planejem e agendem a vacinação”, afirmou o secretário.

Segundo Baccheretti, após a realização do cadastro e o agendamento da imunização, o sistema vai enviar uma mensagem ao usuário, confirmando o local e o horário para que ele possa se deslocar.

“O cidadão entra no aplicativo, cria o perfil com data de nascimento, comorbidades, o local (posto de saúde) onde quer ser vacinado e o horário, de acordo com a disponibilidade do município”, disse o secretário.

Após a aplicação, o app gera um cartão de vacinação virtual e já faz o agendamento da segunda dose. Em seguida, as informações são compartilhadas diretamente com o Ministério da Saúde.

“É muito importante que os municípios façam a adesão, pois é um facilitador para eles e para os cidadãos. É um passo de melhoria em relação à vacinação, que ainda está no início”, ressaltou Baccheretti.

Caso o cidadão não esteja na especificação do público-alvo de vacinação naquele momento, não será possível realizar o agendamento.



FACILIDADE

Também será possível incluir familiares a partir de um mesmo cadastro, de forma que um filho, por exemplo, possa registrar os pais e avós, auxiliando aqueles que têm dificuldade no uso dos meios eletrônicos.

Além deste benefício, o município poderá acompanhar em tempo real toda a vacinação realizada via aplicativo por meio de um painel gerencial.

De acordo com Baccheretti, a utilização do aplicativo vai facilitar e acelerar a campanha de imunização em Minas.



COBERTURA

Para o secretário, toda a população de Minas, com mais de 18 anos, deve ser vacinada contra a Covid-19 até o fim deste ano.

Segundo o chefe da pasta estadual, o Plano Nacional de Imunização (PNI) deve concluir a proteção dos grupos prioritários entre agosto e setembro. Em Minas, cerca de 7 milhões de pessoas fazem parte desse público-alvo.

Só depois vai prosseguir com a aplicação no restante da população.