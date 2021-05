As forças de segurança de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro deram início nesta quarta-feira (19) à Operação Divisas Integradas IV. A ação, que estabelece um marco de integração e parceria entre as secretarias de Segurança e as polícias dos três estados, tem como objetivo reforçar as atividades de combate ao crime, inclusive, com a prisão de criminosos, e aumentar a percepção de segurança.



Cerca de 20 mil policiais dos estados participantes, além de agentes do Exército Brasileiro, da Marinha e da Polícia Rodoviária Federal, estão empenhados nos trabalhos, atividades de inteligência e cumprimento de mandados pela Polícia Civil. As ações preventivas e ostensivas, como abordagens em rodovias, já estão sendo realizadas, ao longo das divisas. A operação envolve, segundo o governo de Minas, o uso de 6.770 viaturas, 17 aeronaves, 17 drones, 142 cães e 91 embarcações nos três estados.



Pontos de abordagem

Em Minas, a Operação Divisas Integradas é realizada pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Penal, Sistema Socioeducativo e receitas estadual e federal.

Haverá pelo menos 30 pontos de abordagens em rodovias das regiões de divisas, com total articulação com os estados vizinhos. O Centro Integrado de Comando e Controle Móvel – carreta com tecnologia embarcada e de ponta, com câmeras de longo alcance e capacidade de realizar imagens noturnas e térmicas – estará em Simão Pereira, na Zona da Mata (Km 816 da BR-040).



Divisas Integradas

A primeira edição da operação ocorreu em julho de 2020, entre os estados de São Paulo e Minas Gerais. Em agosto, mais uma ação foi realizada, reunindo o território paulista e o Estado do Paraná. A terceira fase foi iniciada em outubro, unindo pela primeira vez mais de duas unidades federativas, contando com a participação de forças de segurança de SP, MG, PR e Mato Grosso do Sul.

Nesta primeira operação do ano de 2021, o marco é a participação do único estado que até então não tinha composto a ação interagências, o Rio de Janeiro.

Custódia

O Senado aprovou um projeto de lei (PL) que permite a retomada das audiências de custódia por videoconferência durante a pandemia. Elas estavam permitidas até abril, quando a derrubada de vetos pelo Congresso ao pacote anticrime as tornou proibidas, decisão criticada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux. O projeto segue para a Câmara dos Deputados.

Desde 2016, a realização da audiência de custódia é obrigatória. Dessa forma, o preso deve ser levado ao juiz responsável pelas audiências em 24 horas após prisão.