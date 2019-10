De acordo com dados da Junta Comercial de Minas Gerais (Jucemg), apenas em setembro, foram abertas 4.986 empresas em Minas Gerais, o que representa aumento de 33,6% na comparação com igual mês de 2018, quando foram constituídos 3.732 novos negócios no Estado.

No trimestre compreendido entre julho e setembro, a evolução foi de 24,4% em relação a 2018. Foram abertas 15.210 empresas no terceiro trimestre de 2019, e 12.229 no mesmo período do ano passado.

Até setembro deste ano, a Jucemg registrou 40.560 novas empresas em Minas Gerais. De janeiro a setembro de 2018, foram 36.167.

Considerando-se a variação dos últimos 12 meses, a expansão foi de 12,7%. Entre outubro de 2018 e setembro de 2019, foram abertas 51.123 empresas no Estado. Entre outubro de 2017 e setembro de 2018, houve registro de 45.355 novos negócios.

O tipo jurídico de empresa que mais se estabeleceu no Estado neste ano foi a Limitada (17.196 constituições), seguido de Empresário Individual (14.382) e de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (Eireli, com 8.666). Os dados contemplam ainda Sociedades Limitadas, cooperativas e demais empreendimentos que são registrados na Jucemg, como, por exemplo, as comanditas simples. O levantamento exclui os microempreendedores individuais (MEI), que se cadastram diretamente no Portal do Empreendedor do governo federal.



EXTINÇÕES

Ainda de acordo com os dados, o percentual de extinções de empresas é inferior ao de aberturas em todas as situações analisadas. Em setembro deste ano, por exemplo, foram fechadas 3.135 empresas, aumento de 11,4% em relação às 2.815 extinções no ano passado. Por outro lado, no mesmo mês deste ano, a Jucemg registrou 4.986 novos negócios. Já no acumulado de 2019, a extinção de empresas apresenta variação de 3,4% em relação ao ano anterior. De janeiro a setembro, 27.842 firmas fecharam as portas em Minas Gerais, contra 26.915 nos nove primeiros meses de 2018. (Com Agência Minas)

