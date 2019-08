Minas Gerais já registrou 471.214 casos prováveis de dengue neste ano, de acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde nesta terça-feira (27). O número de mortos pela doença no Estado permanece em 125. Outros 121 óbitos estão em investigação.

Mesmo durante o inverno e o tempo seco, um município permanece com a incidência alta para a doença: São João da Lagoa, no Norte de Minas. A cidade registrou, nas últimas quatro semanas, 306 casos para cada 100 mil habitantes.

Em relação à febre chikungunya, Minas registrou 2.660 casos prováveis da doença em 2019 e uma morte confirmada, no município de Patos de Minas, no Noroeste do Estado. Foi confirmada a presença do vírus em 879 amostras de 122 municípios mineiros. Foram confirmados 58 casos da doença em gestantes.