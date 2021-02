A chegada de 357.400 doses de vacinas contra a Covid-19 para Minas Gerais nesta quarta-feira (24) serve de alento para muitas cidades. O quinto carregamento desembarcou no início da tarde de ontem no Aeroporto Internacional de Confins, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

A nova remessa contém 220 mil doses da vacina AstraZeneca/Oxford e 137.400 do imunizante chinês CoronaVac. Com a chegada das 357,4 mil unidades nesta quarta, O Estado já recebeu um total de 1.528.580 vacinas do governo federal.

Sob escolta da Polícia Federal, as doses foram levadas para a Central Estadual de Rede Frios, da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), na capital mineira.

Nos próximos dias, as vacinas serão distribuídas às Unidades Regionais de Saúde (URS). O público-alvo para a próxima etapa da campanha e o quantitativo que cada prefeitura irá receber serão anunciados pelo governo estadual na próxima sexta-feira (26).

Até a manhã de ontem, 530.511 pessoas receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em Minas, o que corresponde a 68,93% da população estimada em grupos prioritários. Deste total, 220.564 (28,7%) receberam a segunda dose do imunizante. Os dados são do Vacinômetro, painel da SES-MG que monitora a campanha em Minas.



MONTES CLAROS

A cidade já recebeu 26.843 doses do imunizante, incluindo primeira e segunda doses. Até terça-feira, foram vacinados 8.800 profissionais de saúde com a primeira parte da proteção, o que equivale a 36,7% do total de 24 mil pessoas desse público. Outros 5.363 já receberam a segunda dose.

Mais de 4.500 idosos com mais de 85 anos já foram protegidos com a primeira dose, o que equivale a 93,8% do total. A aplicação da segunda dose começou nos últimos dias.

Segundo a secretária Municipal de Saúde, Dulce Pimenta, Montes Claros já conseguiu imunizar 100% dos idosos institucionalizados, com a aplicação das duas doses.

O avanço da vacinação na cidade depende da chegada de novo lote de imunizantes, o que deve acontecer nos próximos dias com o carregamento que chegou ontem ao Estado.

*Com Agência Minas