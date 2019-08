A cadeia produtiva da apicultura do Norte de Minas receberá investimentos de R$ 500 mil a partir de um Termo de Execução Descentralizada (TED) firmado entre o Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) e a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf). Os recursos têm origem no Programa Rotas da Integração do MDR, no qual o polo de apicultura da região mineira está inserido e é reconhecido pelo ministério como área prioritária.

Atualmente, os produtores e entidades de apoio estão organizados no recém-criado Comitê Gestor do Polo, o que vem garantindo a organização e a mobilização conjunta desse setor produtivo, para a estruturação da atividade no Norte de Minas.

Apenas nas cidades de Pedras de Maria da Cruz e Guaraciama são produzidas mais de 100 toneladas de mel, de forma artesanal.

Guaraciama detém mais de 85% dessa produção, o que a coloca como segundo maior produtor de mel do Norte de Minas, perdendo apenas para Bocaiuva.

De acordo com o plano de trabalho do TED, em aproximadamente 60 dias, até o segundo semestre do próximo ano, terá início a implantação de unidades de extração de mel nos municípios de Pedras de Maria da Cruz e Guaraciama.



DENTRO DA NORMA

Essas unidades serão construídas em alvenaria e contarão com a aquisição e a instalação de equipamentos que possibilitarão a extração do mel de forma higiênica e em conformidade com as exigências sanitárias.

Também está previsto a contratação de equipe de apoio com a finalidade de levar informações técnicas avançadas em apicultura para as mais de 80 famílias que serão beneficiadas com essas ações.

No momento, seis casas de mel estão em pleno funcionamento em Januária, Espinosa, Mirabela, Mato Verde, Nova Porteirinha e Bocaiuva, onde está instalado um entreposto.

Com o crescimento do setor, os integrantes da cadeia produtiva da apicultura na região se organizaram para melhorar os índices de produção, a qualidade do produto e conquistar novos mercados.



CRESCIMENTO

O superintendente regional da Codevasf em Minas, Rodrigo Rodrigues, esclarece que, com o incentivo da Companhia, a atividade apícola no Norte do Estado vem crescendo de forma organizada e acelerada.

O dirigente explica que, em 2007, pouco mais de 600 produtores trabalhavam na apicultura e hoje o número já atinge mais de 1.500, gerando um incremento total de R$ 10 milhões, considerando o somatório da renda de todas as famílias de apicultores atendidas.

“A apicultura na nossa região é a solução para o pequeno produtor. Mesmo quem não tem um palmo de terra pode ser apicultor. Essa atividade terá maior valor de venda com o aumento da extração do mel da aroeira”, afirma o superintendente regional.

São mais 8 mil colmeias distribuídas em 22 municípios no Estado, notadamente na região semiárida mineira.