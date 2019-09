O curso de Medicina Veterinária das Faculdades Funorte comemora dez anos de fundação em Montes Claros. A Funorte é a única instituição do Norte de Minas a oferecer essa graduação que, ao longo do ano, capacitou 350 profissionais. Nesta semana, além de se comemorar o aniversário do curso, a Funorte celebra o dia do médico veterinário – 9 de setembro.

Como o agronegócio é forte na economia do Norte de Minas, há uma grande demanda por médicos veterinários que sejam capacitados para cuidar tanto de pequenos animais, mas, principalmente, dos de grande porte, como gado e equinos.

Na Funorte, os profissionais são preparados para melhorar o sistema de produção, assim como a criação e manejo de animais de pequeno, médio ou grande portes.

“O veterinário de hoje trabalha com manejo nutricional, sanitário e reprodutivo. Além das áreas de inspeção de produtos de origem animal. Esses avanços no conhecimento regional trouxeram melhorias para todos. Proprietários mais felizes e animais bem assistidos. Com a população tendo acesso a produtos de origem animal de alta qualidade sanitária”, enfatiza um dos coordenadores do curso de Medicina Veterinária da Funorte, Daniel Ananias.



GENÉTICA

Um dos avanços na tecnologia agropecuária é a mistura genética de animais da mesma espécie, mas de raças diferentes. Na Expomontes, por exemplo, um dos leilões mais disputados foi o da raça angus/nelore. Para que os animais se adaptassem bem à região, foi necessário trabalhar com a genética das duas raças, a fim de se obter um boi com boa carne e adaptável ao clima quente do Norte de Minas.

“Os cruzamentos permitem produção de animais mais resistentes e produtivos – feitos pelas áreas zootécnica e da Medicina Veterinária. Os animais de produção se beneficiam desses cruzamentos e, consequentemente, o homem, pois, os animais se tornam mais produtivos, desde que a nutrição e sanidade permitam”, pondera o coordenador Daniel Dantas.

Hospital veterinário é referência na região

O único hospital veterinário da região é o Renato de Andrade, que também pertence à Funorte. Além de os acadêmicos poderem aprender na prática os ensinamentos de sala de aula, a população é beneficiada com atendimentos de qualidade e consultas com preços mais em conta.

O hospital funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17 h, mediante agendamento. Em caso de urgência e emergência, os animais são prontamente atendidos, após passarem por uma triagem.

Na área de grandes animais, o hospital mantém plantão 24 horas, para atendimentos clínicos e cirúrgicos. O Renato Andrade é referência na região, principalmente no atendimento clínico e cirúrgico de pequenos animais (caninos e felinos) e de grandes animais (equinos e bovinos).

“Atualmente, o corpo clínico do Hospital Veterinário Renato de Andrade é composto por oito veterinários especialistas nas mais diversas áreas, para atendimentos clínicos e cirúrgicos de pequenos e grandes animais, além de exames laboratoriais e de imagem. O hospital conta também com o apoio de mais de 20 docentes/professores do curso de Medicina Veterinária das Faculdades Funorte”, informa o coordenador do Renato Andrade, Lucas Mendes.

Ainda segundo o coordenador, o hospital conta com equipes de recepção, administração, farmácia, laboratório, serviços gerais e segurança patrimonial.