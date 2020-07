Lançado esta semana, o Mapa de Disponibilidade – ferramenta on-line que sinaliza as conexões fotovoltaicas de Geração Distribuída (GD) no Estado – promete reduzir a poucos cliques um processo que durava até 60 dias para ser respondido. A partir de agora, a empresa que quiser instalar pequenas usinas solares em Minas poderá entrar no site da Cemig e acessar os pontos de capacidade da rede elétrica de uma determinada região.

Antes, isto era feito por meio de requerimento e respondido com base em estudo elaborado de cada caso. Por isso, o mapa deverá desburocratizar o processo.

A iniciativa foi elaborada pela Cemig, Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sede) e Agência de Promoção de Investimento e Comércio Exterior de Minas Gerais (Indi), com o objetivo de aumentar a transparência e a agilidade na consulta de acesso de cargas e minigeracão.

A plataforma também possibilita aos mineiros localizar pontos com maior viabilidade técnica, menor custo e prazo para conexão.

“Além disso, no retorno nos casos em que não houver disponibilidade de rede, por exemplo, o empreendedor já tem uma sinalização pelo próprio sistema da necessidade de obra, a dimensão dela e os eventuais prazos estimados para que ela aconteça. Então, o empreendedor já consegue tomar decisão mais rápida sobre a instalação ou não na localidade que ele está consultando”, afirma Fernando Passalio, secretário-adjunto da Sede.

Empresário norte-mineiro do setor de energia solar fotovoltaica, Guilherme Guimarães aprovou a iniciativa. Segundo ele, era preciso esperar até 90 dias por um parecer da Cemig que poderia ainda ter uma resposta negativa.

“O maior gargalo que enfrentávamos para instalação de usinas maiores era de saber onde a rede da Cemig suportava a demanda. Com esse mapa, vamos poder mostrar para o cliente onde tem viabilidade. Então, a pessoa em qualquer lugar do mundo vai poder olhar o local e dizer onde quer instalar a usina”, analisa o empresário.

SOLUÇÃO PIONEIRA

O Mapa de Disponibilidade de energia fotovoltaica é uma solução pioneira no setor elétrico brasileiro, diz o diretor-presidente da Cemig, Reynaldo Passanezi. “A Cemig fez diversas pesquisas entre distribuidoras do Brasil e não há nada parecido. Além de mostrar toda disponibilidade que temos em nossa área de concessão, a ferramenta fornece uma estimativa de custo da obra que o cliente precisará para conectar o seu empreendimento à rede da Cemig”.

Passanezi destaca ainda que Minas Gerais possui grande potencial na energia solar e atualmente é líder desse mercado, com quase 8 mil conexões na rede elétrica da companhia.

De acordo com a Cemig, a ferramenta é mais uma ação no sentido de alavancar o crescimento das conexões de Geração Distribuída no estado, em atendimento a uma necessidade crescente de potenciais novos clientes. Dados da companhia apontam que Minas representa cerca de 20% das conexões de GD no Brasil, com mais de 40 mil unidades já conectadas a sua rede de distribuição.

DISPONIBILIDADE

O Mapa de Disponibilidade de energia fotovoltaica contempla todas as mais de 400 subestações da Cemig no Estado, além de indicar as instalações que estão sendo implantadas. A ferramenta classifica por cores a disponibilidade de cada subestação, sendo: Verde, quando há disponibilidade para atendimento; Amarela, quando a disponibilidade está limitada ou condicionada a uma obra estruturante; Vermelha para indicar que a capacidade de atendimento está 100% comprometida; e Cinza, quando a subestação está planejada para construção.

Além da facilidade ao usuário, o mapa otimiza o uso da rede da Cemig pelo consumidor, já que ele poderá direcionar seus investimentos para aqueles pontos de melhor distribuição.

Assim, é possível desafogar as redes sobrecarregadas, direcionando investimentos para outras áreas em que a rede está disponível. Isso requer menos investimento tanto pela Cemi quanto pelo investidor na sua expansão.

Em Minas está o maior número de unidades consumidoras com Geração Distribuída do país. A Cemig é a distribuidora com um total de aproximadamente 40 mil unidades e uma potência instalada de quase 500 megawatts.

A Geração Distribuída permite que o consumidor produza a sua própria energia elétrica e envie o excedente para a rede de distribuição de sua região, podendo ser posteriormente compensado com o consumo de energia elétrica dessa mesma unidade consumidora ou de outra unidade consumidora de mesma titularidade.