Doze cidades mineiras, várias delas no Norte do Estado, serão beneficiadas pela revitalização do rio Urucuia, importante afluente do São Francisco. O projeto foi lançado nesta sexta-feira, em Arinos, no Noroeste do Estado, com a presença do presidente Jair Bolsonaro e do governador de Minas, Romeu Zema.

O Pró-Águas Urucuia, que integra o Programa Águas Brasileiras, vai atender, em Minas, as cidades de Buritis, Formoso, Arinos, Chapada Gaúcha, Urucuia, Riachinho, Bonfinópolis de Minas, Santa Fé de Minas, Unaí, Uruana de Minas, São Romão e Pintópolis, e duas em Goiás (Formosa e Cabeceiras).

A ação conta com o aporte de R$ 105,8 milhões em investimentos do governo federal, por meio do Ministério do Desenvolvimento Regional, para promover a conservação do solo e da água e a recomposição da vegetação nativa em dois mil hectares de áreas degradadas do rio Urucuia.



SEGURANÇA HÍDRICA

O objetivo do programa é aumentar a disponibilidade de água, contribuindo com a segurança hídrica para o abastecimento humano, a dessedentação animal e o suporte à produção agrícola e ao desenvolvimento sustentável das regiões Noroeste e Norte de Minas.

“Tudo aquilo que puder ser feito no sentido de preservar água para esta região que produz tantos alimentos, mas que tem um regime de chuvas desigual com outras regiões, é de extrema importância”, disse Romeu Zema.

O projeto prevê ainda o plantio de 4,5 milhões de mudas de espécies nativas do Cerrado ao longo da execução, que tem um prazo previsto de até 60 meses. Além disso, cerca de 10 mil alevinos (peixes juvenis) da espécie curimatã-pacu serão lançados no rio. Os animais são provenientes do Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), em Três Marias.



PROGRAMA

O projeto Pró-Águas Urucuia faz parte do total de 26 aprovados no Programa Águas Brasileiras, que promoverá ações de revitalização de bacias hidrográficas em cerca de 250 municípios do Brasil, sendo mais de cem cidades em Minas.

As secretarias de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e de Agricultura, Pecuária e Abastecimento vão acompanhar todo o processo desenvolvido na região para fortalecer a Bacia Hidrográfica do rio Urucuia.

“Queremos que o agricultor dessa região tenha água para ter produtividade o ano todo. Só assim ele conseguirá gerar renda, empregos e riqueza aqui na região”, afirmou Zema.

Além do lançamento do projeto, foram entregues 371 máquinas e equipamentos para serem utilizados pelas prefeituras na revitalização de áreas degradadas e em atividades diversas de produção e apoio. Cerca de R$ 17,7 milhões foram investidos no maquinário pela Codevasf.

*Com Agências Minas e Brasil