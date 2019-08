Pelo segundo dia consecutivo, a Receita Estadual de Minas Gerais fez ontem operações de combate à sonegação fiscal. Desta vez, empresas distribuidoras de baterias automotivas foram os alvos da operação “Amperagem”. Segundo a Receita, 47 empreendimentos faziam parte do esquema, em 31 municípios mineiros. Das empresas envolvidas, três ficam em Montes Claros.

A Receita Estadual ainda não calculou os prejuízos que a sonegação fiscal gerou aos cofres públicos. A operação objetivou coibir sonegação fiscal e concorrência desleal no segmento. Os estabelecimentos investigados são suspeitos de venda de mercadorias sem documentação fiscal.

Segundo a Receita Estadual, recentemente, foi alterada a metodologia de cobrança do ICMS para o setor de baterias – sem que houvesse mudança da carga tributária no Estado –, para garantir mais controle da fiscalização. Associando as formas de controle permitidas pelo novo modelo tributário a reclamações de consumidores quanto à dificuldade de obtenção da nota fiscal junto às empresas, foram identificados atacadistas e varejistas de baterias alvos da operação.

De acordo com o diretor de Gestão Fiscal da Receita Estadual, Ronaldo Teixeira, a comercialização irregular de baterias compromete a arrecadação do imposto e prejudica os consumidores. “A não emissão da nota faz com que o valor do tributo que seria arrecadado vá parar no bolso do empresário que pratica a concorrência desleal. Além disso, não é possível saber a procedência da mercadoria comprada, gerando dificuldade para uso da garantia, com riscos aos veículos e usuários”, afirmou.

O delegado da Receita em Montes Claros, Gilmar Soares, informou que não houve prisões e nenhuma loja envolvida foi fechada. “A ação foi para colher documentos físicos e digitalizados e para contagem de estoque, a fim de verificarmos se as tributações que fazem estão corretas. A verificação vai confirmar a fraude e o valor sonegado”, explicou o delegado.