Duas cidades do Norte de Minas, Mirabela e Januária, entraram para o Mapa do Turismo Brasileiro, instrumento instituído pelo Ministério do Turismo que reconhece municípios com potencial turístico e gastronômico. Assim, o governo federal pode estabelecer políticas públicas para alavancar o setor nos municípios.

Considerada a capital da carne de sol, Mirabela foi o primeiro município da região a conquistar o Selo+Turismo, oferecido pelos Programas Regionais de Desenvolvimento do Turismo (Prodetur). O secretário de Turismo do município, Adalto Aquino, explicou que em 2018 o governo federal abriu uma exceção para que os municípios pudessem requerer o selo sem estar inseridos no Mapa do Turismo.

Segundo dados do IBGE, Mirabela tem 13.557 habitantes. As principais atrações turísticas são as cavernas, o cânion da Usina Velha, rios e cachoeiras e, especialmente, a tradicional carne de sol.

“Uma vitória que celebramos. Mirabela está na categoria D e assim teremos como atrair mais investimentos para potencializar a oferta do turismo. Desde que conquistamos o Selo+Turismo, não medimos esforços para buscar melhorias para o nosso povo”, disse o prefeito Luciano Rabelo (PP).

Em Januária, as terras quentes oferecem aos moradores e turistas uma série de opções ecológicas e culturais. A segunda igreja mais antiga de Minas Gerais fica no distrito de Brejo do Amparo. A Igreja Nossa Senhora do Rosário, reformada recentemente, é patrimônio cultural do Estado. É também em Januária que fica o Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, uma das maiores reservas naturais do Estado. Além das cachoeiras, como a de Pandeiros, é lá o pantanal mineiro.

“Estamos avançando em todos os setores da administração, mas os investimentos em nossas potencialidades turísticas têm um olhar especial. Esta certificação nos dará mais projeção como destino turístico e melhor acesso a recursos para investimentos no setor”, considera o prefeito Marcelo Félix (PRB).

Roteiro da conquista

Para conquistar essencial validação, Januária dispôs dados como os números de ocupações formais e estabelecimentos no setor de hospedagem, bem como as estimativas do fluxo turístico, a partir de informações dos ministérios do Trabalho e Emprego e do Turismo, além das potencialidades naturais, culturais, arquitetônicas e humanas únicas, entre tantas, como o Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, tricentenária Igreja Nossa Senhora do Rosário, Praia de Minas, Cachaça de Qualidade, Casa da Memória, Carnaval, Cavalhadas, Festejos de Santa Cruz, Balneário e Pântano de Pandeiros.

O Mapa do Turismo Brasileiro foi instituído em dezembro de 2013 e passou a ser atualizado de dois em dois anos a partir de 2016. Os estados, em parceria com os municípios, têm autonomia para a definição das regiões turísticas, excluindo ou incluindo destinos.