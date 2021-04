Janaúba ganhou nesta segunda-feira (19) mais dez leitos de UTI para tratamento exclusivo de pacientes com Covid-19. As unidades de terapia intensiva foram abertas no Hospital da Fundajan, que recebeu a visita do governador Romeu Zema (Cidadania).

Zema também visitou o Bloco de UTI do Hospital Regional, que, após a conclusão das obras, terá entrada para triagem e atendimento exclusivos para pacientes da Covid-19. Somente neste ano, foram entregues 15 leitos de terapia intensiva na unidade hospitalar.

Além do financiamento das UTIs do Hospital Regional e, agora, dos leitos da Fundajan pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), o governo de Minas repassou ao município 12 respiradores, 15 monitores, dois cardioversores e dois ventiladores de transporte, auxiliando, ainda, na abertura de 15 leitos de enfermaria para tratamento da doença.

“Desde o início da pandemia, nosso foco foi fortalecer o sistema de saúde. Nós mais do que dobramos os leitos de enfermaria, eram 10 mil e hoje são mais de 20 mil. Fizemos mais ainda com os leitos de UTI, que eram 2.072 (em fevereiro de 2020) e hoje são mais de 4.400. Compramos os respiradores mais baratos do Brasil, compramos e já estão distribuídas as seringas e agulhas previamente à vacinação. Isso tem contribuído para Minas ter, dentre os estados do Sul e do Sudeste, a menor taxa de óbito da doença”, afirmou o governador.

O prefeito de Janaúba, José Aparecido Mendes Santos, também destacou o empenho para melhorar a saúde pública no município, que é referência para outras 15 cidades da região.

“Recebemos o sistema de saúde sucateado e destruído. Concluímos as obras com os leitos clínicos de Covid e mais 15 leitos de UTI. Hoje estamos completando os 30 leitos de UTI Covid”, afirmou o prefeito.

*Com Agência Minas