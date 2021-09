Usuários do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (Ipsemg) passam a ter acesso aos serviços de Saúde do Hospital São Lucas, em Salinas, no Norte do Estado.

O estabelecimento foi credenciado ao Ipsemg e começou a atender os beneficiários esta semana.

O hospital de média complexidade, sem UTI, está disponível para 2.430 beneficiários do Ipsemg em Salinas e para 15.709 usuários da região.

O estabelecimento está localizado na rua Avelino de Almeida, no Centro, e conta com os serviços de pronto-atendimento, consultas eletivas, maternidade, internação e radiodiagnóstico.

Os atendimentos eletivos são agendados pelo telefone (38) 3841-3131. O endereço do hospital e o telefone de contato para marcação de consultas também estão disponíveis no Guia Médico do Ipsemg (ipsemg.mg.gov.br).



ESPECIALIDADES

Na área de urgência, a unidade de saúde oferece atendimentos em Clínica Geral, Cirurgia Geral, Ortopedia, Ginecologia e Obstetrícia, Pediatria.

Para consultas eletivas, o beneficiário tem à disposição profissionais de Clínica Geral, Cirurgia Geral, Ortopedia, Ginecologia e Obstetrícia, Pediatria.

Em casos de internação, o hospital oferecer serviços de Anestesiologia, Angiologia, Cardiologia, Cirurgia Geral, Otorrinolaringologia, Cirurgia Plástica, Cirurgia Vascular, Clínica Geral, Ginecologia e Obstetrícia, Neurologia, Pediatria, Ortopedia, Urologia.

Vagas na Fhemig

A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) recebe inscrições para diversos processos seletivos destinados a profissionais da capital e do interior.

As oportunidades são para BH, Barbacena e Patos de Minas. Outros editais estão dentro do prazo: veja em fhemig.mg.gov.br.

*Com Agência Minas