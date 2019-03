A Secretaria Municipal de Educação de Varzelândia conta agora com uma sede própria que irá oferecer melhores condições de trabalho para os servidores da educação. O imóvel foi um dos presentes entregues pela administração municipal nas comemorações dos 56 anos da cidade, celebrados em 3 de março.

“É um espaço amplo, arejado e que proporciona conforto e melhores condições aos trabalhadores da educação”, afirma a prefeita Valquíria Cardoso. A gestora ressalta que, em meio à crise pela qual passam os municípios mineiros, é preciso trabalhar com prioridades.

“Apesar das parcelas atrasadas do governo do Estado, nós retornamos com o ano letivo em 18 de fevereiro e estamos conseguindo manter o transporte escolar para as nossas crianças”, comemora a prefeita.

Valquíria aposta na reposição dos recursos retidos na gestão de Fernando Pimentel (PT) para equilibrar o caixa municipal e investir em outras áreas. Ela remanejou recursos do Tesouro para quitar a folha de pagamento dos profissionais da educação.

“Levamos muito a sério a educação e em 2018 fizemos o aporte de aproximadamente R$ 900 mil para cumprir com o pagamento. É possível administrar com organização. Nosso presidente da Associação Mineira de Municípios (AMM) está lutando pela regularização dos repasses e nós acreditamos que haverá a reposição dos recursos pelo novo governador”, pontuou.



FESTA

A cidade comemorou o aniversário com três dias de festa para a população estimada em 20 mil habitantes. Teve torneio de futebol feminino e masculino, bolão de vaquejada, atrações musicais, tudo em parceria com a iniciativa privada, levando cerca de 5 mil pessoas ao parque da cidade. As crianças também foram presenteadas com atividades educativas e de lazer com participação do Sesc.

Segundo Valquíria Cardoso, em tempos de crise foi possível fazer um evento com custo quase zero em função de planejamento e o envolvimento de parceiros.



FEIRA

A festa de Varzelândia comemorou também um ano de sucesso da Fevar, a feira local criada pela prefeitura como mais uma opção de emprego e renda para os comerciantes locais.

“Recebemos a parceria da Emater e da Codevasf, que doaram 20 barraquinhas para os feirantes participarem do evento. Ali eles puderam comercializar os produtos e mostrar aos visitantes o que é produzido aqui na região”, disse.

Valquíria ressalta que a limpeza urbana também mereceu atenção. Nas próximas semanas Varzelândia vai ganhar um caminhão compactador de lixo, fruto de emenda parlamentar da ex-deputada Raquel Muniz.

Para Raquel, que participou da comemoração, Varzelândia é uma cidade que merece o investimento. “É uma cidade com gente acolhedora e alegre e festeja os 56 anos com uma prefeitura preocupada em valorizar os trabalhadores. Como incentivadora da Agricultura Familiar, fiquei encantada com a feira agrocultural, onde é possível encontrar de tudo, passando pelo artesanato e culinária regionais. Nosso trabalho continua”, disse Raquel Muniz.