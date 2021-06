A chegada do inverno é mais um agravante na baixa nos estoques de sangue da Fundação Hemominas. A situação, que já estava delicada devido à pandemia, preocupa ainda mais as autoridades de saúde, com o já esperado “sumiço” dos voluntários nesta época do ano.

A média é de uma baixa de 26% para todos os tipos sanguíneos. Porém, para O positivo e O negativo a falta já chega a 36% e 38%, respectivamente. O cenário pode afetar as cirurgias de urgência.

“O frio interfere porque o doador, nesse tempo, desaparece das unidades. Eles acabam ficando um pouco mais em casa. Além disso, também aumentam as inaptidões por ser uma época em que as pessoas não se hidratam muito bem”, informa Thiago Figueira, da assessoria de captação de doadores da fundação.

ESSENCIAL

Por isso, o apelo. “A gente precisa ficar em casa, mas a doação de sangue é necessária e essencial. É sempre importante pedir que a população agende um horário e venha. Existem pessoas que têm doenças e precisam sempre de sangue”, ressalta.

Aqueles que já compareceram afirmam entender a importância do ato. Caso da estudante Carolina Cristina Leite da Silva, de 26 anos.

“Não custa nada vir. É tranquilo, rapidinho e o pessoal é muito bem informado, ajuda em todas as dúvidas. Acho que no contexto que a gente está, fica evidente a importância dessa doação de sangue”.

Na fundação, todos os protolocos para evitar o contágio pela Covid-19 estão sendo seguidos.