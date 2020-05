Cerca de 40 mil máscaras caseiras começaram a ser distribuídas nesta semana a instituições de assistência social do Norte de Minas. A ação está sendo feita por meio de uma parceria entre a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), Maçonaria, Lions Club, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), Associação dos Empregados da Codevasf (Assemco) e agricultores dos projetos públicos de irrigação da Companhia.

Essas instituições uniram forças no combate aos efeitos da pandemia de Covid-19 na região. Além da distribuição das máscaras, será realizada a entrega de 1,5 tonelada de frutas.

O equipamento de proteção, feito de tecido, está sendo levado a abrigo de idosos, hospitais e também a servidores da área da saúde, além de empregados da Codevasf. Para confecção das máscaras, as instituições envolvidas na ação contaram com a participação de costureiras profissionais capacitadas em cursos de corte e costura e integrantes de associações beneficiadas pela Codevasf com o repasse de maquinários e equipamentos. Muitas dessas participantes já estão no mercado de trabalho de municípios mineiros.

As associações engajadas na produção das máscaras integram Arranjos Produtivos Locais (APL) do Norte de Minas que receberam investimentos da Companhia por meio de emendas parlamentares nos últimos dez anos, o que permitiu que centenas de jovens fossem capacitados por intermédio dos cursos de corte e costura.

O superintendente da Codevasf em Minas Gerais, Marco Câmara, vem monitorando todas as ações voltadas ao combate da Covid-19 dentro das competências da Companhia e destacou o retorno do investimento realizado pela empresa na estruturação da cadeia produtiva do Corte e Costura no Norte de Minas. “Essa ação está produzindo mais um benefício para a região, já que as costureiras participantes, após capacitadas, poderão gerar renda com a confecção e vendas de suas próprias produções”, afirmou.

FRUTAS

Em outra linha de ação no combate aos efeitos da pandemia de Covid-19, uma parceria entre a Codevasf e agricultores dos projetos públicos de irrigação mantidos pela Companhia no Norte de Minas deverá distribuir, nos próximos dias, mais de uma tonelada e meia de frutas para hospitais, asilos e outras entidades de assistência social de Montes Claros.

A continuidade das ações de Desenvolvimento Regional executadas pela Codevasf para o Norte de Minas em meio à pandemia também foi destacada pelo superintende regional.

“A Codevasf não paralisou suas atividades em meio à pandemia, principalmente no trabalho com o repasse de equipamentos de distribuição de água e de máquinas e implementos agrícolas, tão necessários para a população rural nessa época de crise”, ressaltou.