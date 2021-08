Agosto está chegando ao fim e deixa um rastro de destruição em áreas verdes do Norte de Minas. Diversos incêndios florestais foram registrados na região nesse período, além de inúmeras ocorrências em lotes vagos. A maior parte dos focos foi em áreas rurais privadas.

Somente nesta semana o Corpo de Bombeiros teve que atuar em pelo menos três grandes incêndios florestais em Januária, Janaúba e Montes Claros. Foram registrados ainda incêndios próximos da Área de Preservação Ambiental (APA) Pandeiros, em Cônego Marinho, mas sem chegar à unidade de conservação.

Os bombeiros também tiveram que atuar em Miravânia, Montes Claros, Salinas e Francisco Sá. Houve ainda registro de fogo em outros pontos onde os militares não chegaram a ser acionados.

De acordo com o tenente Kollek Pereira da Silva, do 7º Batalhão de Bombeiros Militar, os incêndios deste ano têm uma diferença em relação aos do ano passado: ainda não houve registros em unidades de conservação ambiental.

“Até 25 de agosto não foram registrados pelo Corpo de Bombeiros incêndios em áreas de preservação no Norte de Minas. E isso é bastante positivo. É importante evitar ao máximo o manuseio do fogo, pois as consequências podem ser trágicas ao meio ambiente”, alerta.

No ano passado, segundo dados do Corpo de Bombeiros, o número de queimadas em agosto foi 10% superior às registradas no mesmo mês de 2019. Saltou de 84 para 93. Ainda não há os dados de agosto deste ano.

Em Minas, o mês de agosto também foi crítico em 2020. O Corpo de Bombeiros atendeu a uma média de 125 incêndios florestais por dia no Estado – cerca de cinco a cada 60 minutos. Foram 3.899 ocorrências, contra 3.177 no mesmo mês de 2019. O aumento foi de quase 23%.

A situação preocupa porque o tempo seco se estende até outubro, expondo as áreas verdes ao risco de novas ocorrências. Prova disso é que, em 2020, a maior incidência de queimadas no Norte de Minas foi em setembro – 249, número 167% maior que o registrado em agosto.



ACEIROS

A orientação, segundo o tenente Kollek, é que as pessoas que possuem áreas rurais façam aceiros nas propriedades a fim de evitar grandes incêndios, principalmente em locais onde casas, currais e pastos de animais possam ser atingidos.

“Ao se construir os aceiros, estamos trabalhando na prevenção, principalmente às margens das rodovias, locais com grande incidência de incêndios em vegetação”, explica.

Ainda de acordo com o tenente, os prejuízos causados pelos incêndios são enormes, principalmente para flora e fauna, considerando que muitos animais acabam morrendo queimados.

“Além disso, a fumaça prejudica a qualidade do ar, agrava as doenças respiratórias, principalmente em crianças e idosos. E a fuligem incomoda a todos”, relata o militar.

Em muitas situações, os bombeiros enfrentam vegetação fechada, grandes distâncias e dificuldade de se chegar aos focos em terrenos acidentados. Tudo isso torna o trabalho bastante desgastante, aliado a altas temperaturas na parte da tarde e próximo às chamas e o desgaste físico.

Últimas ocorrências

- Miravânia, domingo: local de vegetação densa queimava há dois dias, próximo ao Parque Federal Vale do Peruaçu, porém em área particular.

- Conêgo Marinho: oito dias de fogo completos nesta quinta-feira (26). As chamas atingiram 2.603 hectares da área rural da região.

- Francisco Sá, terça-feira (24): incêndio florestal de grande proporção que foi combatido durante quatro horas.

- São João da Ponte, sábado (21): na comunidade de Santa Rita, incêndio nas margens na rodovia MG-202 destruiu cerca de 100 hectares de vegetação (pasto, Cerrado, pequizeiros, aroeiras, jatobás, ipês).



Blitz Educativa

Bombeiros realizam uma blitz educativa em Montes Claros no último sábado para orientar a população sobre os riscos dos incêndios florestais, como evitá-los e sobre a necessidade de aviso imediato às autoridades competentes ao avistar focos.