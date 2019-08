O Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA) vai contratar 60 médicos veterinários para atuarem como fiscais agropecuários em todo o Estado. O objetivo é fortalecer a inspeção de produtos de origem animal em Minas, contribuindo para a saúde pública da população, com o provimento de produtos de qualidade na mesa dos consumidores. A expectativa é a de que esses profissionais comecem a atuar até o final deste ano. A previsão é a de que o edital seja publicado até setembro no site www.ima.mg.gov.br.

Mais recurso para os flagelados do Norte

O governo de Minas destinou mais R$ 1,3 milhão para ajudar os flagelados do Norte de Minas. O montante agrega os outros R$ 5 milhões já destinados aos municípios para a contratação de caminhões-pipa e abertura de poços. Além do dinheiro extra, a Amams reuniu 60 secretários de cidades da região para buscar, junto ao Estado, um prazo maior para o pagamento das dívidas rurais. Com a seca, os produtores perderam mais da metade da safra e o orçamento está comprometido.

Feira de pró-genética em Jequitaí

A Emater promove em 6 de setembro, em Jequitaí, uma feira de touros e fêmeas pró-genética. Durante o evento, criadores poderão conhecer o que há de mais novo na criação destes animais.

Os bancos do Brasil e do Nordeste também estarão no evento oferecendo propostas de incentivo para criação de bovinos na região.

A abertura será no Tatersal Décio Augusto Barbosa, às 8h. A entrada é gratuita.