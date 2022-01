Mineiros que tiveram os imóveis atingidos pelas enchentes serão isentos de pagamento das contas de água e esgoto. A medida, anunciada pela Copasa e pela Copanor, vale para imóveis residenciais e comerciais. A isenção será ampliada ainda para a realização de vedações (tamponamentos) e religações.

Serão contemplados pela iniciativa os usuários enquadrados na categoria Social, Residencial e Comercial, situados nos municípios em estado de emergência/calamidade reconhecido pela Defesa Civil de Minas Gerais, decorrente das enchentes.

As condições para conseguir o benefício variam de acordo com a situação de cada imóvel (veja no Saiba Mais).

Os clientes não precisarão se deslocar até a agência de atendimento, uma vez que a equipe da Copasa, juntamente com a Defesa Civil, já está fazendo a avaliação e a listagem dos imóveis afetados.



DOAÇÕES

E para ajudar as famílias atingidas pelas chuvas em Minas, uma parceria entre a Campanha SOS Chuvas Minas Gerais, promovida pelo Serviço Social Autônomo (Servas), e a Buser – plataforma de intermediação de viagens do Brasil – vai agilizar as entregas das doações.

Três ônibus da empresa serão utilizados exclusivamente para o transporte dos alimentos que foram arrecadados. Na terça-feira (18), saiu o primeiro comboio com 600 cestas básicas para distribuição em Itinga e Pedra Azul, no Vale do Jequitinhonha.

“A necessidade urgente em chegar às regiões atingidas impactou nossa capacidade de atendimento, em especial nos municípios mais distantes, como é o caso do Norte de Minas. O apoio da Buser para agilizar a entrega das doações para a nossa Rede Servas de Atenção Socioassistencial será fundamental”, destaca a presidente do Servas, Aléxia Paiva Brant.

Diretor de Operações da Buser, Thiago Zanetti explica que a iniciativa para apoio ao movimento de ajuda humanitária será feita da forma mais ágil e eficiente possível, garantindo assistência para todas as famílias neste momento tão delicado.

“Vamos realizar o fretamento dos ônibus com nossos parceiros e ir para a estrada. No que a Buser puder contribuir, estaremos juntos com Minas Gerais. Neste momento, nosso auxílio ao Servas estará focado em Itinga e Pedra Azul, mas como outros municípios mineiros também estão precisando de ajuda, estaremos à disposição para traçar novas rotas de acordo com as necessidades do Servas”, afirma.

A Campanha SOS Chuvas Minas Gerais envolve, também, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese), a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec), a Cemig e as forças de segurança.

Além dos alimentos, são arrecadados materiais de higiene pessoal, colchões, cobertores e água potável.

Condições para o benefício

1) Para imóveis que desabaram e/ou que foram condenados pertencentes a todas as categorias: haverá isenção da conta referente a janeiro/2022. Nesses casos, haverá o corte do abastecimento e o cliente não precisará se preocupar, pois não receberá novas faturas. Os imóveis condenados e que passarem por obras poderão solicitar a religação sem custo.

2) Imóveis interditados temporariamente que pertencem à categoria Social: haverá isenção da conta referente a janeiro/2022, e para a referência fevereiro/2022 o cliente poderá solicitar parcelamento, em até 12 vezes, com desconto de 50% dos juros.

3) Imóveis atingidos, mas que continuam em condições de uso/moradia, pertencentes à categoria Social: haverá isenção da conta referente a janeiro/2022.

4) Imóveis atingidos, mas que continuam em condições de uso, pertencentes à categoria Comercial: isenção do faturamento do volume até 10 m³ de água da conta referente a janeiro/2022; além disso, se o cliente tiver parcelamento vigente, haverá suspensão do pagamento por dois meses, sem cobrança de juros ou encargos, retomando a cobrança em março/2022.

*Com Agência Minas