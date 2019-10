Os moradores de Januária estão comemorando a reabertura do bloco cirúrgico do hospital da cidade. Nesta semana, a Vigilância Sanitária de Minas Gerais (Visa) deu parecer favorável à emissão do Alvará Sanitário para a unidade hospitalar, garantindo, assim, a reabertura do bloco cirúrgico para a realização de cirurgias eletivas. O hospital atende em média mil pessoas por mês.

Sem um local próprio para cirurgias, os pacientes eram encaminhados para cidades vizinhas, como Brasília de Minas e Montes Claros. Além da viagem, os januarenses tinham que aguardar na fila de espera, com centenas de pacientes de diversos municípios do Norte de Minas.

Segundo o secretário de Saúde de Januária, Deyvison Diaz, atualmente, cerca de mil pessoas aguardam na fila para fazer algum tipo de cirurgia eletiva, como hérnia e vesícula. O hospital conta com 20 médicos.

“A reabertura do bloco vai ajudar todo o macronorte na questão de urgência e emergência e, agora, com as cirurgias eletivas. Acredito que muita gente será beneficiada”, pontua o secretário.

O alvará de funcionamento do hospital foi aprovado depois que técnicos do órgão, juntamente com o coordenador regional das Promotorias de Justiça e Defesa da Saúde da Macro Região Sanitária Norte, promotor de Justiça Leandro Pereira Barboza, realizaram inspeção na unidade e comprovaram o cumprimento das principais cláusulas do acordo celebrado entre o hospital, o município e o Ministério Público de Minas Gerais.

Para conseguir o funcionamento do hospital, o município teve que assinar um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), se comprometendo a solucionar uma série de problemas apresentados, como falta de catracas ou outro método para garantir a identificação de trabalhadores, pacientes e acompanhantes, e ausência de álcool em gel para higienização das mãos em todos os setores da unidade.

ADEQUAÇÕES

Por meio do acordo, o município e o hospital se comprometeram a adequar as estruturas e o funcionamento do local às exigências da Vigilância Sanitária, para obtenção de alvará, promovendo melhorias em relação à clínica médica e cirúrgica, pediatria, maternidade, bloco cirúrgico, central de material esterilizado, farmácia, almoxarifado, sala de diluição de saneantes, lavanderia, serviço de radiodiagnóstico, serviço de nutrição e dietética, pronto atendimento, higiene e serviço de limpeza, gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, manutenção, controle de infecção hospitalar e regularização das Autorizações de Internação Hospitalar.