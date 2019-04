Um homem de 52 anos foi preso na manhã de ontem acusado de abusar sexualmente de três meninos, de 7, 12 e 13 anos de idade. Duas das vítimas eram irmãos e teriam começado a sofrer abusos há cerca de três anos, quando as crianças se mudaram para a comunidade de Lagoinha, passando a ser vizinhos do suspeito, padrinho do menino mais velho.



A delegada responsável pelo caso, Mônica Paiva Brand, disse que as crianças eram atraídas para casa do autor quando os pais saíam para trabalhar. O suspeito convidava os menores para assistir a filmes, oferecia doces e dinheiro e os convidava para tomar banho junto. “Ele masturbava as crianças fazendo carícias e sexo oral, chegando em outras oportunidades a tentar outros atos sexuais, mas não conseguiu”, afirma a delegada.



Os crimes foram descobertos após o menino de 12 anos demonstrar comportamento arredio com o pai e, ao ser questionado, confessou aos familiares a violência sexual praticada pelo vizinho. Em seguida, o irmão da vítima e o afilhado do autor de 13 anos também confessaram ter sofrido abusos.



As três crianças foram encaminhadas ao IML de Montes Claros e, de acordo com a delegada, para este tipo de crime é difícil comprovar as leões físicas. “Fica improvável comprovar a materialidade pelos exames, visto que os abusos não causavam lesões físicas nos meninos e a materialidade neste tipo de caso é sutil”, diz a delegada.



Ela acredita que mais crianças podem ter sofrido abuso sexual na mesma circunstância. “Possivelmente a prisão do suspeito poderá encorajar outras vítimas a procurarem a delegacia e denunciar os fatos, já que os delitos desta natureza destacam-se por ocorrer na clandestinidade e a palavra da vítima é fundamental para a elucidação do crime e impedimento de sua continuidade”, disse.



Segundo informações da Polícia Civil, o acusado de cometer os abusos contra os menores é trabalhador rural, morava sozinho, não tinha filhos nem passagem pela polícia. Não foi encontrado com ele nenhum objeto ilícito, apenas um celular que será analisado se há material relacionado a pedofilia. Ainda de acordo com a polícia, o acusado foi ouvido e negou os crimes. Ele foi encaminhado para o presídio regional e deve permanecer preso pelo menos nos próximos 30 dias de vigência da prisão temporária.



O chefe de Departamento da Polícia Civil, Jurandir Rodrigues César Filho, destacou que a Lei 12.015/2009, que versa sobre os Crimes Contra a Dignidade Sexual, trouxe mudanças significativas no ordenamento jurídico, já que a vítima pode ser tanto do sexo feminino como do sexo masculino e que mesmo o ato libidinoso, sem que haja conjunção carnal, já é considerado estupro.