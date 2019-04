Para proteger os parques estaduais, nacionais e áreas de proteção ambiental (APAs) contra os incêndios, o Instituto Estadual de Florestas (IEF) e o Instituto Chico Mendes de Biodiversidade (ICMBio) anunciaram a contratação de reforç

Só o Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, em Januária, Itacarambi e São João das Missões, candidato a patrimônio mundial nas categorias Natural e Cultural, contará com 14 brigadistas para trabalhar por períodos que variam entre seis meses e dois anos. Uma iniciativa importantíssima, já que a unidade não conta com nenhum brigadista próprio. Atualmente, conta com apoio dos que compõem a brigada de São João das Missões.

A partir de junho, começa o período de maior incidência de incêndios florestais. O tempo fica mais seco, com ventos mais fortes, que favorecem a propagação das chamas.

Em 88 unidades de conservação, a União destinará ainda recursos para aquisição de equipamentos de proteção individual e combate ao fogo.

Já a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), através do IEF, contratará temporariamente 377 brigadistas em 42 unidades de conservação, dos quais 130 no Norte de Minas. Eles irão integrar a Força Tarefa Previncêndio do Estado e reforçar as equipes que trabalham nas unidades de conservação.



EQUIPES

O Parque Estadual da Serra do Cabral, em Buenópolis e Joaquim Felício, receberá o maior número de brigadistas – 13; A Apa Cochá e Gibão, em Bonito de Minas e Januária, receberá 12; seguida da APA Sabonetal, em Itacarambi, Jaíba e Pedras de Maria da Cruz, com 11 contratações.

Com dez novos membros, aparecem quatro unidades: os parques Estaduais Caminhos dos Gerais, em Monte Azul; Serra Nova, em Serranópolis; Grão Mogol, em Grão Mogol; e Lapa Grande, em Montes Claros.

Mesmo número do Refúgio de Vida Silvestre de Pandeiros, em Januária; Reserva de Desenvolvimento Sustentável Veredas do Acari, em Chapada Gaúcha e Urucuia; e Serra das Araras, em Chapada Gaúcha.

Os parques Estaduais Lagoa Cajueiro e Verde Grande, em Matias Cardoso, receberão juntos 13 brigadistas; Mata Seca, em Manga, seis; e, por fim, Veredas do Peruaçu, em Cônego Marinho, cinco.

O Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Sisema) dispõe atualmente de dois helicópteros e quatro aeronaves de asas fixas para apoio e combate aos incêndios florestais. Para cada uma das sub-bases operacionais da Força Tarefa do Previncêndio, em Belo Horizonte e Januária, foram destinadas 12 vagas de brigadistas e uma de líder de brigada.

SAIBA MAIS

Treinamento específico é diferencial na atuação

A ONG Brigada 1, que funciona há 15 anos e conta com 30 voluntários, única do gênero no Norte de Minas, sabe a importância de disponibilizar homens e equipamentos para combate a incêndios florestais. Em 2015, atuou ao lado do Corpo de Bombeiros para conter a maior queimada da história do Parque Estadual Lapa Grande, incêndio criminoso que consumiu cerca de 15 mil hectares da reserva.



A coordenadora do Núcleo da Brigada 1, advogada Maria de Fátima Procópio, reitera a importância das contratações pelo Estado e União, lembrando que “brigadas de combate a incêndios florestais recebem treinamento específico sobre o comportamento do fogo nas diferentes formações geográficas, de modo a tornar os combatentes aptos aos tipos de vegetação, relevo e condições climáticas que influenciam diretamente em sua propagação”.



Maria de Fátima ressalta que a ação imediata do corpo de brigadistas dentro das unidades de conservação possibilita a extinção de pequenos focos e a identificação de áreas de maior risco, de modo que o Sistema de Comando de Operações (SCO) possa atuar de forma mais produtiva durante o período crítico, que vai de junho a outubro/novembro de cada ano.



A dirigente explica que a Brigada 1 pode, “exatamente por sua capacidade e autonomia, integrar-se aos combates florestais mesmo no horário noturno, momento em que o Corpo de Bombeiros não possui flexibilidade para atuação”.



Em 2017, o Corpo de Bombeiros atendeu a 14.127 ocorrências de incêndios florestais. No ano passado, foram 10.810 em todo o Estado.